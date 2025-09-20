Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de 9 CHP'li isim istifa etti! Çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti

İzmir'de 9 CHP'li isim istifa etti! Çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti

İzmir Karabağlar Belediyesi’nde 'ilçe kongresi sürecinde demokratik yarışın engellendiğini ve tek aday dayatması yapıldığını' gerekçesiyle CHP’li 9 belediye meclis üyesi istifa etti. 9 kişinin istifa etmesinin ardından Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı çoğunluğu ele geçirdi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde CHP’li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecinde genel merkez ve belediye yönetiminin müdahil olduğunu öne sürerek partilerinden istifa etti. İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

CHP’li meclis üyeleri Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu ortak bir bildiri yayınlayarak istifa kararlarını duyurdu.

"DEMOKRATİK SİYASET ENGELLENDİ"

Bildiride, ilçe kongresi sürecinde demokratik yarışın engellendiğini ve tek aday dayatması yapıldığını ifade eden meclis üyeleri, "Bu durum bizleri tahammül edilemez bir noktaya taşımıştır. Dayatmanın partimizde kabul edilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

İstifa eden meclis üyeleri, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ve halka karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

İstifalarla birlikte Karabağlar Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

