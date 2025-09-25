Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarihi konuşmaya ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı! Şara, konuşma metnini kendi yazmış

Tarihi konuşmaya ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı! Şara, konuşma metnini kendi yazmış

Tarihi konuşmaya ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı! Şara, konuşma metnini kendi yazmış
Dün BM'de 58 yıl sonra bir ilk yaşandı, Suriye lideri Şara dünyaya seslendi. Esad'ı devirip ülkenin başına geçen Şara, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederken ilginç detaylar da ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Şeybani, Şara'nın konuşmasını kendisinin yazdığını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM’nin 80. Genel Kurulu’nda konuştu.

Bu konuşmanın bambaşka bir önemi vardı... İç savaşı sonlandırıp Esad rejimini deviren Şara, BM Genel Kurulu'nda 58 yıl sonra konuşma yapan ilk Suriye lideri oldu.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında, Suriye halkına destek veren ve onları ülkelerine kabul eden herkese teşekkür eden Şara; "Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve tüm Arap ve İslam ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KONUŞMA METNİNİ KENDİ YAZMIŞ

İsrail'in tehditlerine, zulmüne, Gazze'deki insanlık dramına değinen Şara, tarihi bir konuşmaya imza attı.

Bu gelişmenin bir diğer önemi ise Şara'nın konuşma metnini tamamen kendisinin yazmış olmasıydı. 

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bu durumu "Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapmıştı ancak Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti" ifadeleriyle anlattı.

ERDOĞAN, ŞARA'YLA GÖRÜŞTÜ

Dünya liderleriyle temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmüştü. Erdoğan görüşmesinde en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

