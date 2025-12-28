Hakkari Yüksekova'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, günlük hayatı durma noktasına getirdi.

40 SANTİM KAR VAR

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi geçtiği bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de ambulans kara saplandı! Ekipler seferber oldu

AMBULANS KARA SAPLANDI

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halindeyken yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans kara saplandı. Kendi imkanlarıyla kurtulamayan sağlık ekipleri, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makinesi yardımıyla yürüttükleri çalışma sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı.



Hakkari'de ambulans kara saplandı! Ekipler seferber oldu

Öte yandan, ilçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, karla mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için başlattığı yoğun mesai devam ediyor.

