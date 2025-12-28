SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin zammı 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyona göre netleşecek.

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise altı aylık enflasyon oranında artış alıyor.

Temmuz- kasım dönemini kapsayan beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları belli olacak.

