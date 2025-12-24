Türkiye’de ortalama kiralar eylül ayından bu yana yatay seyrini korurken; söz konusu ayda 23 bin 563 TL olan daire nitelikli konutların ortalama kira tutarı, kasım ayında 23 bin 805 TL olarak gerçekleşti. Endeksa tarafından ölçülen bu verilere göre, ortalama kiralarda son 3 aylık dönemde sınırlı artış gözlemleniyor.

Ücretler üzerinde en yüksek paya sahip kalemlerden olan kiralar için ise yeni asgari ücretle birlikte yeni denklemler ortaya çıktı.

5 BÜYÜKŞEHİR ÖNE ÇIKIYOR 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret ile kıyaslama yapıldığında; ortalama kiraların en düşük olduğu 5 büyükşehir olarak kendini gösteriyor.

Bu 5 şehirde kira tutarları, asgari ücretin %58’i ve daha altında gerçekleşiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA FİYATLARI Endeksa verilerine göre Kasım 2025 itibarıyla “büyükşehir belediyesi” statüsündeki illerde daire nitelikli ortalama konut kiraları ise şöyle: -Mardin: 13 bin 961 TL -Malatya: 15 bin 736 TL -Şanlıurfa: 15 bin 757 TL

-Kayseri: 15 bin 993 TL -Denizli: 16 bin 265 TL -Van: 16 bin 402 TL

-Erzurum: 16 bin 800 TL -Hatay: 17 bin 277 TL -Gaziantep: 18 bin 90 TL

-Eskişehir: 18 bin 131 TL -Kahramanmaraş: 18 bin 211 TL -Samsun: 18 bin 818 TL

-Trabzon: 19 bin 386 TL -Ordu: 19 bin 572 TL -Tekirdağ: 19 bin 611 TL

-Sakarya: 19 bin 794 TL -Adana: 20 bin 591 TL -Manisa: 20 bin 748 TL

-Konya: 21 bin 103 TL -Bursa: 21 bin 107 TL -Balıkesir: 21 bin 408 TL

-Aydın: 21 bin 639 TL -Mersin: 21 bin 937 TL -Kocaeli: 23 bin 479 TL

-Antalya: 25 bin 1 TL -İzmir: 26 bin 967 TL -Ankara: 27 bin 788 TL

-Muğla: 29 bin 496 TL -İstanbul: 33 bin 501 TL

Kasım 2025 verilerine göre büyükşehir statüsündeki illerin 13’ünde ortalama kiralar 20 bin TL’nin üzerinde gerçekleşirken; 9’unda 18 bin TL ve daha altında ölçülüyor.

KİRALARIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 5 BÜYÜKŞEHİR Asgari ücret ile kıyaslama yapıldığında ise Mardin, Malatya, Şanlıurfa, Kayseri ve Denizli ortalama kiraların en düşük olduğu 5 büyükşehir olarak kendini gösteriyor. Bu 5 şehirde kira tutarları, asgari ücretin %58’i ve daha altında gerçekleşiyor.

DİĞER İLLERDE GÖRÜNÜM Kasım 2025 döneminde ortalama kiraların en düşük olduğu ilk 10 il ise şöyle sıralanıyor: -Kilis: 9 bin 554 TL -Hakkâri: 11 bin 392 TL -Muş: 11 bin 410 TL -Kars: 12 bin 124 TL

-Aksaray: 12 bin 323 TL -Bayburt: 13 bin 82 TL -Adıyaman: 14 bin 197 TL

-Bitlis: 14 bin 318 TL -Elâzığ: 14 bin 475 TL -Batman: 14 bin 729 TL

Kilis’te ortalama kira yeni asgari ücretin %34’üne karşılık gelirken, listenin en sonundaki Batman’da ise %52,50’sine denk geliyor.

