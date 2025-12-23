Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak 2026 zammının netleşmesiyle birlikte; işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. Ayrıca 65 yaş ve engelli aylığı tutarlarında da artış olacak. Peki 65 yaş ve engelli aylığı zammı ne zaman belli olacak?

Yeni yılda memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranı, sosyal yardım ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Açıklanacak zam oranlarına göre SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları yeniden belirlenecek.

Memur maaş zammının kesinleşmesi için Aralık ayı enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı sonrası memur maaş artış oranı netleşecek. Sosyal yardım ve maaş tutarları, açıklanacak resmi zam oranlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.





65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

65 yaş aylığı ve engelli aylığı doğrudan memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyot. Bu nedenle her ocak ve temmuz ayında, memur maaş zammı açıklandığında bu ödemeler de otomatik olarak artar. 65 yaş aylığı ve engelli aylığı zammı, 5 Ocak 2026'da netlik kazanacak.





MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Engelli aylıkları da aynı sistemle belirlenir ancak engel oranına göre ikiye ayrılır:

Engel oranına göre

%40 – %69 arası engelli aylığı

%70 ve üzeri engelli aylığı

Şartlar

En az %40 engelli raporu

SGK’dan maaş almamak

Hane içi kişi başı gelirin, belirlenen sınırın altında olması

Memur maaş zammı birçok kalemi etkileyecek: 65 yaş ve engelli aylığına zam gelecek mi?

65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1.65 yaşını doldurmuş olan,

2.Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3.Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4.2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

