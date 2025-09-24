Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suriye lideri Şara, BM Genel Kurul kürsüsünden Türkiye'ye teşekkür etti! 1967'den bu yana bir ilk yaşandı

Suriye lideri Şara, BM Genel Kurul kürsüsünden Türkiye'ye teşekkür etti! 1967'den bu yana bir ilk yaşandı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor. Şara, 1967'den bu yana BM Genel Kurul kürsüsüne çıkan ilk Suriye lideri oldu. Şara "Suriye bugün yeniden inşa ediliyor. Adalet için savaştık, onurumuzu geri kazandık. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Şara, 1967'den bu yana BM Genel Kurul kürsüsüne çıkan ilk Suriye lideri oldu

"ONURUMUZU GERİ KAZANDIK"

Baas rejiminin zulmünü hatırlatan Şara "Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Onurumuzu geri kazandık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti" dedi. 

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ 

Suriye lideri "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" şeklinde konuştu.

İSRAİL'E İŞGAL TEPKİSİ

Şara "Suriye, 1974 tarihli Ayrılık Anlaşması'na (İsrail ile) uyacağını taahhüt ediyor, uluslararası toplumu tehlikeler karşısında yanında durmaya ve egemenliğini saygı göstermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı. 

Suriye Devlet Başkanı Şara, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz, böylece Suriye halkı artık bu zincirlerden kurtulmuş olur" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

"Kağıttan kaplan" sözlerinin gölgesinde bir araya geldiler! BM'de Rusya-ABD zirvesiFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ali Koç mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
New York'ta üst düzey diplomasi! Bakan Fidan'dan kritik temaslar - GündemBakan Fidan'dan New York'ta kritik temaslarBakanlık, halk sağlığını tehdit eden peynir markalarını ifşa etti - GündemBakanlık, tek tek ifşa ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de diplomasi trafiği! Şara ve Macron ile görüştü - GündemErdoğan, Şara ve Macron ile görüştüDonald Trump, liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti - GündemTrump'tan Batı Şeria sözüCHP İstanbul'da başkan bilmecesi! Özgür Çelik mi, Gürsel Tekin mi? - GündemÖzgür Çelik mi, Gürsel Tekin mi?Gürsel Tekin'den Sözcü Gazetesi ve Halk TV'ye sert tepki: Yalan haber yapıyorsunuz, bari gelip sorunuzu sorun! - GündemSözcü ve Halk TV'ye "yalan haber" tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...