Suriye lideri Şara, BM Genel Kurul kürsüsünden Türkiye'ye teşekkür etti! 1967'den bu yana bir ilk yaşandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Şara, 1967'den bu yana BM Genel Kurul kürsüsüne çıkan ilk Suriye lideri oldu

"ONURUMUZU GERİ KAZANDIK"

Baas rejiminin zulmünü hatırlatan Şara "Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Onurumuzu geri kazandık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Suriye lideri "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" şeklinde konuştu.

İSRAİL'E İŞGAL TEPKİSİ

Şara "Suriye, 1974 tarihli Ayrılık Anlaşması'na (İsrail ile) uyacağını taahhüt ediyor, uluslararası toplumu tehlikeler karşısında yanında durmaya ve egemenliğini saygı göstermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Şara, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz, böylece Suriye halkı artık bu zincirlerden kurtulmuş olur" dedi.