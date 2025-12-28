İhlas Haber Ajansı
Hakkari’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, 96 köy ve 205 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Özetle
Kaydet
Yasam az önce
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, kapanan yolları açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.
- Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
- Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
- Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
- Karla mücadele çalışmalarının hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceği bildirildi.
Hakkari genelinde etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, çalışmaların hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceği bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR