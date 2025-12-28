Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu, birçok ilde kar yağışı etkili bir şekilde başladı. Yüzlerce yol ulaşıma kapanırken, çok sayıda ekip ise gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Kar ve tipi hava ulaşımını da etkiledi, çok sayıda sefer iptal edildi.

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri ise iptal edildi.

Arabalar kara gömüldü

UÇAK SEFERLERİ İPTAL

Van’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 70, Başkale’de 12, Çaldıran’da 48, Çatak’ta 100, Edremit’te 11, Gürpınar’da 126, İpekyolu’nda 20, Muradiye’de 24, Saray’da 3 ve Tuşba ilçesinde 33 olmak üzere toplam 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.



Van'da etkili olan tipi uçak seferlerini de etkiledi

YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYE YAKLAŞTI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Hakkari Yüksekova'da ilçede akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçtiği ilçede, park halindeki araçlar ve tek katlı evler tamamen kara gömüldü.



Türkiye kara teslim oldu! Yüzlerce yol kapandı, uçak seferleri iptal

Kar yağışı ve tipi, şehirler arası ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli kara yollarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte çok sayıda köy yolu da ulaşım kapandı.



Türkiye kara teslim oldu! Yüzlerce yol kapandı, uçak seferleri iptal

SİNOP'TA 30 SANTİM KAR VAR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bin 605 metre rakımlı Çangal Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.



Türkiye kara teslim oldu! Yüzlerce yol kapandı, uçak seferleri iptal

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman araçlar yollarda beklemek zorunda kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları ulaşıma açık tuttu.

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ise kar yağışının oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek paylaştı.

Türkiye kara teslim oldu! Yüzlerce yol kapandı, uçak seferleri iptal

KARS'TA KAR ŞEHRE İNDİ

Kars’ta günlerdir beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından başlayan yağışla birlikte kent merkezi ve ilçeler tamamen beyaza büründü.

Doğu Anadolu’nun incisi Kars, dondurucu soğukların ardından gelen yoğun kar yağışı ile adeta bir masal diyarına dönüştü. Kars’ın Akyaka ilçesinde yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Türkiye kara teslim oldu! Yüzlerce yol kapandı, uçak seferleri iptal

VAN'DA ARABALAR KARA GÖMÜLDÜ



Başkale ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 4 kırsal mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede, Karayolları, belediye karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.

Türkiye kara teslim oldu! Yüzlerce yol kapandı, uçak seferleri iptal

MARDİN'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Türkiye'nin bir çok kentini etkisi altına alan kar yağışı, Mardin'de de başladı. Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal alanlarda etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer de yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası