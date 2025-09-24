Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi'nde görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu marjında New York'taki diplomasisi sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için New York'taki Türkevi'ne geldi. İki liderin SDG ile İsrail konusu başta olmak üzere birçok meseleyi ele aldığı belirtildi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
SDG VE İSRAİL ANA GÜNDEM
Görüşmede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu ve İsrail'in bölgedeki işgal saldırılarının masaya yatırılması bekleniyor.
