Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi'nde görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi'nde görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi&#039;nde görüştü!
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu marjında New York'taki diplomasisi sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için New York'taki Türkevi'ne geldi. İki liderin SDG ile İsrail konusu başta olmak üzere birçok meseleyi ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Suriye lideri Şara Türkevi'nde! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SDG'yi görüşecek - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

SDG VE İSRAİL ANA GÜNDEM

Görüşmede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu ve İsrail'in bölgedeki işgal saldırılarının masaya yatırılması bekleniyor.

