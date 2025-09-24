Donald Trump, liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti

DIŞ HABERLER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

TRUMP'TAN BATI ŞERİA SÖZÜ!

ABD basınından POLITICO merak edilen toplantının içeriğini aktarırken, Trump'ın Filistin için liderlere teminat sunduğu vurgulandı.

Söz konusu habere göre Başkan Donald Trump, Arap liderlere yaptığı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

HAMAS'IN BATI ŞERİA'DAKİ ETKİSİZLİĞİ ANA ETKEN OLDU

Kaynaklar Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu ve başkanın, Hamas tarafından değil Filistin Yönetimi tarafından yönetilen Batı Şeria'nın İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceğine söz verdiğini söyledi.

SAVAŞIN SONA ERMESİ UZAK İHTİMAL

Görüşmelere aşina olan bir diğer kişi, Trump'ın güvencesine rağmen, İsrail'in Hamas'a karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirecek bir ateşkesin gerçekleşmesinin çok da mümkün olmadığını belirtti. Konuya aşina olan iki kişi ise, Trump ve ekibinin, ilhak vaadi ve yönetim ve savaş sonrası güvenlik gibi diğer ayrıntıları da içeren, yönetimin savaşı sona erdirme planını özetleyen bir rapor sunduğunu söyledi.

TRUMP: EN ÖNEMLİ TOPLANTIM

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sekiz Arap ülkesiyle yapacağı görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun günün "en önemli" görüşmesi olduğunu söyledi ancak gazetecilere konuşmadan ayrıldı ve katılımcılar henüz görüşmenin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

POLITICO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaları "Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi, ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor" sözleri ile aktardı.