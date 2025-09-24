Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Donald Trump, liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti

Donald Trump, liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Donald Trump, liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM&#039;deki Gazze toplantısının içeriği netleşti
BM, Gazze, Donald Trump, İsrail, Batı Şeria, Erdoğan, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti ile BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Arap liderlerinin de katıldığı Gazze Konulu Toplantı'nın içeriği belli oldu. Basına kapalı olarak yapılan zirvede, Trump'ın liderlere 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine dair söz verdiği' belirtildi.

DIŞ HABERLER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

BM binasında düzenlenen toplantı basın kapalı gerçekleştirilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Donald Trump, Arap liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti - 1. Resim

TRUMP'TAN BATI ŞERİA SÖZÜ!

ABD basınından POLITICO merak edilen toplantının içeriğini aktarırken, Trump'ın Filistin için liderlere teminat sunduğu vurgulandı.

Söz konusu habere göre Başkan Donald Trump, Arap liderlere yaptığı toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Donald Trump, Arap liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti - 2. Resim

HAMAS'IN BATI ŞERİA'DAKİ ETKİSİZLİĞİ ANA ETKEN OLDU

Kaynaklar Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu ve başkanın, Hamas tarafından değil Filistin Yönetimi tarafından yönetilen Batı Şeria'nın İsrail tarafından yutulmasına izin verilmeyeceğine söz verdiğini söyledi.

Donald Trump, Arap liderlere Batı Şeria konusunda söz verdi! BM'deki Gazze toplantısının içeriği netleşti - 3. Resim

SAVAŞIN SONA ERMESİ UZAK İHTİMAL 

Görüşmelere aşina olan bir diğer kişi, Trump'ın güvencesine rağmen, İsrail'in Hamas'a karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü savaşı sona erdirecek bir ateşkesin gerçekleşmesinin çok da mümkün olmadığını belirtti. Konuya aşina olan iki kişi ise, Trump ve ekibinin, ilhak vaadi ve yönetim ve savaş sonrası güvenlik gibi diğer ayrıntıları da içeren, yönetimin savaşı sona erdirme planını özetleyen bir rapor sunduğunu söyledi.

TRUMP: EN ÖNEMLİ TOPLANTIM 

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sekiz Arap ülkesiyle yapacağı görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun günün "en önemli" görüşmesi olduğunu söyledi ancak gazetecilere konuşmadan ayrıldı ve katılımcılar henüz görüşmenin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ 

POLITICO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaları "Erdoğan, salı akşamı Fox News kanalına verdiği röportajda görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi, ancak ayrıntı vermedi. Erdoğan ve Trump'ın Perşembe günü Beyaz Saray'da tekrar görüşmesi planlanıyor" sözleri ile aktardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Filistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti: Yürek yakan detayDinamo Zagreb nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Türkevi'nde görüştü! - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Türkevi'nde görüştüCHP İstanbul'da başkan bilmecesi! Özgür Çelik mi, Gürsel Tekin mi? - GündemÖzgür Çelik mi, Gürsel Tekin mi?Gürsel Tekin'den Sözcü Gazetesi ve Halk TV'ye sert tepki: Yalan haber yapıyorsunuz, bari gelip sorunuzu sorun! - GündemSözcü ve Halk TV'ye "yalan haber" tepkisiMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. defa toplandı - GündemMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. defa toplandıÖmer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar - GündemÖmer Çelik: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının perde arkası... İsmail Kapan'dan Filistin ve İsrail analizi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM temaslarının perde arkası... İsmail Kapan'dan Filistin ve İsrail analizi
Sonraki Haber Yükleniyor...