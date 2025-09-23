Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan NATO'ya talimat gibi çağrı: İhlalde bulunan Rus uçakları düşürülmeli

Trump'tan NATO'ya talimat gibi çağrı: İhlalde bulunan Rus uçakları düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile BM 80. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşme gerçekleştiren Trump, ortak basın toplantısında kendisine yöneltilen "NATO müttefikleri bir Rus uçağını düşürürse, onları destekler misiniz?" sorusuna "Bu, koşullara bağlı" cevabını verdi.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çeken Trump "Ukrayna’nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz. Oldukça etkileyici" ifadelerini kullandı. 

NATO'YA TALİMAT NİTELİĞİNDE ÇAĞRI: RUS UÇAKLARI DÜŞÜRÜLSÜN

NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarına vurgu yapan Donald Trump, NATO ülkelerinin hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini dile getirdi. ,

Trump, ortak basın toplantısında kendisine yöneltilen "NATO müttefikleri bir Rus uçağını düşürürse, onları destekler misiniz?" sorusuna "Bu, koşullara bağlı" cevabını verdi.

"RUS EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR"

Moskova'nın Ukrayna ile savaşta yaşadığı ekonomik sarsıntının altını çizen Trump "Rus ekonomisi şu anda çok kötü durumda. Çöküyor. Ukrayna, bu çok büyük orduyu durdurmada çok iyi bir iş çıkarıyor" dedi. 

