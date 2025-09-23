Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi: Gazze'de insanlık ölüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’da olmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Filistin halkının tercümanı olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki günlük hayatı anlatan fotoğrafı göstererek, "Ellerinde leğenli kadınlar. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul sebebi olabilir mi? İnsanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İnsanlığın ortak vicdanını temsil eden bu kürsüden sizlere hitap etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum.

"GAZZE'DE 700 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR SOYKIRIM DEVAM EDİYOR"

Gazze'de gözlerimizin önünde 700 günü aşkın süredir soykırım devam ediyor. Biz toplantı halindeyken dahi siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 65 bini geçti, enkaz altında kaç cenazenin olunduğu bilinmiyor. İsrail tarafından Gazze'de son 23 aydır her saat 1 çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor. Bunlar sayı değil, hepsi birer can, birer masum insan.

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR ANESTEZİ YAPILMADAN AMPUTE EDİLİYOR"

365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazzeli her gün yerinden ediliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor. Henüz 2-3 yaşında elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Bir çocuğun eline küçük diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocuklar anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Bu insanlığın dip noktasıdır. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu?

"İNSANLIK TARİHİ SON 1 ASIRDA BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEMİŞTİR"

İsrail, 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü ama yine de soykırımı gizleyemedi. İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir. Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgaldir, tehcir, sürgün, soykırım daha doğrusu bir toplu kıyım politikasıdır İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e, Lübnan'a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ediyor.

"BÜTÜN DÜNYA LİDERLERİNE SESLENİYORUM; GÜN BUGÜNDÜR"