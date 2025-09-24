F-35 programı için Ankara’dan kritik adım: Türkiye ‘ortak üretici’ teklifinde bulunacak

YEŞİM ERASLAN ANKARA - ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye’nin yeniden F-35 programına dönmesine ilişkin gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye çevrildi. İki lider yarın Washington’da Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Türkiye, ABD’den 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 Viper savaş uçağı, çeşitli tipte mühimmatlar eşliğinde tedarik etmeyi planlıyor. Ankara ve Washington hattında F-16 savaş uçaklarının fiyatı konusunda müzakere hâlen devam ederken Türkiye’nin masaya koyduğu en kritik taleplerden biri, F-35 parçalarının bir bölümünün Türkiye’de üretilmesi olacak.

Türkiye, programdan çıkarılmadan önce F-35 için üretim yapan Türk savunma şirketlerinin üretime geri dönmesini isteyecek. Söz konusu Türk şirketleri, programdan çıkarılmadan önce yaklaşık 12 milyar dolarlık parça üretimi kapasitesine sahipti. Özellikle gövde parçaları, aviyonik sistemler ve uçak motorlarının montaj süreçlerinin Türk savunma sanayi tesislerine kaydırılması hedefleniyor.

Söz konusu adımın gerçekleşmesi durumunda Türkiye hem savunma sanayinin ekosistemini güçlendirecek hem de yüksek teknoloji üretiminde dünyada önemli bir noktaya yerleşmiş olacak.

F-35'TE KULLANIMA UYGUN TASARIM

Türk savunma firmaları, uçağın çeşitli parçalarında ve sistemlerinde, tasarım ve üretimde önemli görevleri üstlendi. Türkiye’nin 2020 yılında programdan çıkarılmasına rağmen bazı parçaların üretimine firmalarımızın devam ettiği belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı, F-35’in 139 parçasının üretiminin 2022 sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye, F-35’te kullanılacak füze ve mühimmatlara yönelik çalışmalar da gerçekleştirdi. ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE, SOM-J seyir füzesi geliştirirken ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE de Hassas Güdüm Kiti’ni F-35’te kullanıma uygun olarak tasarladı.