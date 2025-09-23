Türkiye’nin tavrı net! F-35 konusunda gözler Washington’da
Ankara programa yeniden dönmek istiyor. Emekli Korgeneral Karakuş, “Trump’ın isteğiyle kongrenin F-35 fikrinde farklılık olabilir. F-35 programına dönülmesiyle bölgede dengeler değişir” dedi.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlaması sırasında masadaki büyük konulardan biri Ankara’nın F-35 programına dönüşü olacak. ABD Başkanı Trump’ın Ankara’nın F-35 programına dönmesinden bahsetmesi, “F-35’ler” konusunu yeniden gündeme getirdi. F-35 programına geri dönülmesi konusunda Ankara’nın tavrı net. Türkiye, yeniden programa dönerek uçakları tedarik etmek istiyor. Eski F-35 programına göre Türkiye’deki 35 savunma şirketi F-35’lerin parçalarını üretecekti. Ayrıca Eskişehir’deki merkezde uçakların bakım ve ikmal gerçekleşecekti.
