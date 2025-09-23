Türkiye’nin tavrı net! F-35 konusunda gözler Washington’da

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara programa yeniden dönmek istiyor. Emekli Korgeneral Karakuş, “Trump’ın isteğiyle kongrenin F-35 fikrinde farklılık olabilir. F-35 programına dönülmesiyle bölgede dengeler değişir” dedi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlaması sırasında masadaki büyük konulardan biri Ankara’nın F-35 programına dönüşü olacak. ABD Başkanı Trump’ın Ankara’nın F-35 programına dönmesinden bahsetmesi, “F-35’ler” konusunu yeniden gündeme getirdi. F-35 programına geri dönülmesi konusunda Ankara’nın tavrı net. Türkiye, yeniden programa dönerek uçakları tedarik etmek istiyor. Eski F-35 programına göre Türkiye’deki 35 savunma şirketi F-35’lerin parçalarını üretecekti. Ayrıca Eskişehir’deki merkezde uçakların bakım ve ikmal gerçekleşecekti.

Ancak uygulanan yaptırımlarla programdan çıkarılan Türkiye, 1 milyar 400 milyon dolar ödemesine rağmen 6 tane F-35’i teslim alamadı. Türkiye, ABD’den 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 Viper savaş uçağı, çeşitli tipte mühimmat eşliğinde tedarik etmeyi planlıyor. Ankara ve Washington hattında F-16 savaş uçaklarının fiyatı konusunda müzakere hâlen devam ediyor.

Türkiye’nin F-35 programına dönme ihtimalini gazetemize değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD’nin Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çekti. Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğine yönelik sözlerine atıfta bulunan Karakuş, “Trump, yaşanan gelişmelerden sonra bölgede Türkiye’nin mutlak güçlenmesi gerektiğini gördü. Rusya’nın kuzeyde Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesi ve sık sık dron göndermesi bu bölgedeki gerilimi oldukça artırdı. Bütün NATO ülkeleri savunma sanayini güçlendirmek için hazırlık içinde” değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına dikkat çeken Karakuş, ABD Başkanı’nın kararıyla programa dönülmesinin önünde bir engel bulunmadığını, Trump’ın isteğiyle kongrenin fikrinin değişebileceğini ifade etti. Karakuş, “Bu uçaklara, bu teknolojiye sahip olmak bölgedeki bütün dengelerin Türkiye lehine değişmesini sağlar. ABD, Rusya’nın böyle aşırı bir noktaya taşıdığı savaş ortamında mecburen Türkiye’yi güçlendirmeye çalışacaktır” dedi.

 
 

