Türkiye’nin tavrı net! F-35 konusunda gözler Washington’da

Ancak uygulanan yaptırımlarla programdan çıkarılan Türkiye, 1 milyar 400 milyon dolar ödemesine rağmen 6 tane F-35’i teslim alamadı. Türkiye, ABD’den 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 Viper savaş uçağı, çeşitli tipte mühimmat eşliğinde tedarik etmeyi planlıyor. Ankara ve Washington hattında F-16 savaş uçaklarının fiyatı konusunda müzakere hâlen devam ediyor.

Türkiye’nin F-35 programına dönme ihtimalini gazetemize değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD’nin Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çekti. Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğine yönelik sözlerine atıfta bulunan Karakuş, “Trump, yaşanan gelişmelerden sonra bölgede Türkiye’nin mutlak güçlenmesi gerektiğini gördü. Rusya’nın kuzeyde Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesi ve sık sık dron göndermesi bu bölgedeki gerilimi oldukça artırdı. Bütün NATO ülkeleri savunma sanayini güçlendirmek için hazırlık içinde” değerlendirmesinde bulundu.