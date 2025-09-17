Milyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha! İki jet peş peşe acil iniş yaptı

Japonya’da Özel Savunma Kuvvetleri’ne ait iki F-35A savaş uçağı arıza nedeniyle Aomori Havalimanı’na acil iniş yaptı. Pist geçici süre kapatılırken, sivil uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

ACİL İNİŞ PANİĞİ

Misawa Hava Üssü’nden havalanan iki F-35A’dan biri, teknik bir sorun nedeniyle saat 12:44’te Aomori Havalimanı’na acil iniş yaptı. İkinci uçak da 15 dakika sonra aynı piste indi. Olayda yaralanma veya enkaz rapor edilmedi.

Havalimanı pisti 12 dakika kapalı kaldı. Bu durum, Kobe’ye hareket edecek olan FDA uçuşunun 14 dakika, Japan Airlines’ın 80 yolcuyla gerçekleştirdiği seferin ise 20 dakika gecikmesine yol açtı.

'GEÇEN YILDAN BERİ İLK' Japon basını, bunun 3 Haziran 2024’ten bu yana Aomori Havalimanı’na yapılan ilk F-35A acil inişi olduğunu yazdı. Hava Öz Savunma Kuvvetleri’nin bakım ekibi bölgeye sevk edildi.

F-35 PROGRAMINA YENİ BİR DARBE

ABD tarafından müttefiklere pazarlanan F-35’ler, teknik arızalar ve yüksek maliyetleriyle sık sık gündeme geliyor. En son yaşanan bu olay da “F-35 fiyaskosu” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.