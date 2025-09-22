Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir!

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Tarihi görüşme öncesinde dünya medyası zirvenin perde arkasını ve gündemini tartışıyor.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "25 Eylül’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkan ile birlikte Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil birçok ticari ve askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde ortak nokta, Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle Türkiye’nin stratejik konumunu pekiştirmeyi, savunma sanayi alanında yeniden masaya dönmeyi ve Gazze konusunda sesini yükseltmeyi hedeflediği oldu.

YUNAN BASINI: DOĞU AKDENİZ HAMLESİ MASADA

Yunanistan’da To Vima, görüşmenin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından kritik olacağını yazdı. Ertnews.gr ise "Trump–Erdoğan görüşmesi, savaş uçakları gündemde – ABD’nin Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle uyguladığı yaptırımlar yürürlükte" başlığıyla haberi duyurdu. Haberde, 80 F-16’nın modernizasyonu, 40 yeni F-16 alımı ve F-35 programına dönüş ihtimali öne çıkarıldı.

Pentapostagma, Erdoğan’ın ABD ziyaretinde F-35 programına yeniden dahil olmayı önceliklendirdiğini, ayrıca doğalgaz tedariki ve enerji işbirliklerinin de gündeme geleceğini yazdı.

MİÇOTAKİS AYRINTISI: BM GENEL KURULU'NDA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Yunan basınındaki haberlerde, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in de gündemde olduğu dikkat çekti. Ertnews’e göre Miçotakis, 23 Eylül’de New York’ta BM Genel Kurulu marjında Erdoğan ile bir araya gelecek. Haberde, Yunan hükümetinin “Türkiye ile egemenlik konularını asla tartışmayacağı” vurgulansa da, diyalog kanallarının açık tutulacağı belirtildi.

Miçotakis’in "egemenlik haklarımız Avrupa müktesebatıyla güvence altında" sözleri öne çıkarılırken, Türkiye ile diyalogun uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

FRANSIZ BASINI: GAZZE DE ZİRVE GÜNDEMİNDE France24, Erdoğan–Trump görüşmesini "stratejik ve ticari bir fırsat" olarak niteledi. Haberde, Erdoğan’ın savunma sanayi anlaşmaları ve ticaretin yanı sıra Gazze konusunu gündeme getirerek Türkiye’nin bölgesel liderliğini pekiştirmeyi hedeflediği ele alındı. İSPANYOL BASINI: TÜRKİYE BÖLGESEL LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR İspanya’dan Democrata, görüşmeyi ABD–Türkiye ilişkilerinde "kilometre taşı" olarak değerlendirdi. Haberde, Erdoğan’ın F-35 programına dönüş, Gazze mesajı ve bölgesel istikrar vurgusu öne çıkarıldı. Öte yandan Erdoğan'ın BM Zirvesi'nde yapacağı konuşma ile dengeleri değiştirebileceği yazıldı. ABD BASINI: GAZZE'NİN SESİ OLACAK Amerikan medyası da zirveye geniş yer ayırdı. Northern BC, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki insani krizi gündeme taşıyacağını, Beyaz Saray’da ise savunma ve ticaret konularının ön planda olacağını yazdı. İsrail merkezli Jerusalem Post ise Erdoğan’ın ABD’deki temaslarında silah anlaşmalarına geri dönmeyi ve Gazze konusunda baskıyı artırmayı planladığını aktardı.

RUS BASINI: ORTA DOĞU'DA HAYATİ ADIMLAR KONUŞULACAK

Moskova merkezli RBC, Erdoğan’ın Trump ile "Orta Doğu’da hayati önem taşıyan adımları" görüşeceğini aktardı. Haberde, F-16 tedariki, F-35 programı, Suriye ve Gazze’deki gelişmelerin masada olacağı ileri sürüldü.

ALMAN BASINI: BOEİNG, F-16 VE F-35 ZİRVENİN KALBİNDE

Almanya’dan Blick, Trump’ın Erdoğan ile "Boeing uçakları, F-16 ve F-35 savaş uçakları hakkında görüşmeler yapacağını" yazdı. Haberde, iki lider arasındaki ilişkilerin olumlu olduğu vurgulandı.

"250 BOEİNG UÇAĞI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Bloomberg, Türkiye’nin 250 adet ticari Boeing uçağı alımı için çerçeve anlaşma hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Açıklamanın Beyaz Saray’daki görüşmede ya da Ekim ayında yapılacak temaslarda resmîleşmesi bekleniyor.