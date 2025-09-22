Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir!

Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir zirveye çıkacak. F-35 ve F-16 dosyaları, milyarlarca dolarlık Boeing anlaşması ve Gazze başlığı masada. Uluslararası basın, bu ziyaretin sadece ikili ilişkilerde değil, Orta Doğu ve Avrupa dengelerinde de yeni bir sayfa açabileceğini yazıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da bir araya gelecek. 

Tarihi görüşme öncesinde dünya medyası zirvenin perde arkasını ve gündemini tartışıyor.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "25 Eylül’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkan ile birlikte Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil birçok ticari ve askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde ortak nokta, Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle Türkiye’nin stratejik konumunu pekiştirmeyi, savunma sanayi alanında yeniden masaya dönmeyi ve Gazze konusunda sesini yükseltmeyi hedeflediği oldu.

YUNAN BASINI: DOĞU AKDENİZ HAMLESİ MASADA

Yunanistan’da To Vima, görüşmenin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından kritik olacağını yazdı. Ertnews.gr ise "Trump–Erdoğan görüşmesi, savaş uçakları gündemde – ABD’nin Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle uyguladığı yaptırımlar yürürlükte" başlığıyla haberi duyurdu. Haberde, 80 F-16’nın modernizasyonu, 40 yeni F-16 alımı ve F-35 programına dönüş ihtimali öne çıkarıldı.

Pentapostagma, Erdoğan’ın ABD ziyaretinde F-35 programına yeniden dahil olmayı önceliklendirdiğini, ayrıca doğalgaz tedariki ve enerji işbirliklerinin de gündeme geleceğini yazdı.

Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir! - 1. Resim

MİÇOTAKİS AYRINTISI: BM GENEL KURULU'NDA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Yunan basınındaki haberlerde, Başbakan Kyriakos Miçotakis’in de gündemde olduğu dikkat çekti. Ertnews’e göre Miçotakis, 23 Eylül’de New York’ta BM Genel Kurulu marjında Erdoğan ile bir araya gelecek. Haberde, Yunan hükümetinin “Türkiye ile egemenlik konularını asla tartışmayacağı” vurgulansa da, diyalog kanallarının açık tutulacağı belirtildi.

Miçotakis’in "egemenlik haklarımız Avrupa müktesebatıyla güvence altında" sözleri öne çıkarılırken, Türkiye ile diyalogun uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir! - 2. Resim

FRANSIZ BASINI: GAZZE DE ZİRVE GÜNDEMİNDE

France24, Erdoğan–Trump görüşmesini "stratejik ve ticari bir fırsat" olarak niteledi. Haberde, Erdoğan’ın savunma sanayi anlaşmaları ve ticaretin yanı sıra Gazze konusunu gündeme getirerek Türkiye’nin bölgesel liderliğini pekiştirmeyi hedeflediği ele alındı.

İSPANYOL BASINI: TÜRKİYE BÖLGESEL LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR

İspanya’dan Democrata, görüşmeyi ABD–Türkiye ilişkilerinde "kilometre taşı" olarak değerlendirdi. Haberde, Erdoğan’ın F-35 programına dönüş, Gazze mesajı ve bölgesel istikrar vurgusu öne çıkarıldı. Öte yandan Erdoğan'ın BM Zirvesi'nde yapacağı konuşma ile dengeleri değiştirebileceği yazıldı.

ABD BASINI: GAZZE'NİN SESİ OLACAK

Amerikan medyası da zirveye geniş yer ayırdı. Northern BC, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki insani krizi gündeme taşıyacağını, Beyaz Saray’da ise savunma ve ticaret konularının ön planda olacağını yazdı.

İsrail merkezli Jerusalem Post ise Erdoğan’ın ABD’deki temaslarında silah anlaşmalarına geri dönmeyi ve Gazze konusunda baskıyı artırmayı planladığını aktardı.

Dünya Trump–Erdoğan görüşmesine kilitlendi: ABD ziyareti dengeleri değiştirebilir! - 2. Resim

RUS BASINI: ORTA DOĞU'DA HAYATİ ADIMLAR KONUŞULACAK

Moskova merkezli RBC, Erdoğan’ın Trump ile "Orta Doğu’da hayati önem taşıyan adımları" görüşeceğini aktardı. Haberde, F-16 tedariki, F-35 programı, Suriye ve Gazze’deki gelişmelerin masada olacağı ileri sürüldü.

ALMAN BASINI: BOEİNG, F-16 VE F-35 ZİRVENİN KALBİNDE

Almanya’dan Blick, Trump’ın Erdoğan ile "Boeing uçakları, F-16 ve F-35 savaş uçakları hakkında görüşmeler yapacağını" yazdı. Haberde, iki lider arasındaki ilişkilerin olumlu olduğu vurgulandı.

"250 BOEİNG UÇAĞI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Bloomberg, Türkiye’nin 250 adet ticari Boeing uçağı alımı için çerçeve anlaşma hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Açıklamanın Beyaz Saray’daki görüşmede ya da Ekim ayında yapılacak temaslarda resmîleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

"Yunan tatlıları" listesi ortalığı karıştırdı! Yine Türk mutfağının meşhur lezzetlerine konmuşlarBaşak Karahan'ın eşi kimdir? Halil Ünlü'nün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Huzurevi müdürüne çakıyla saldırmıştı! Dehşet anları ortaya çıktı - DünyaHuzurevi müdürüne çakıyla saldırmıştı! Dehşet anları ortaya çıktıKolombiya'da madende göçük altında kalmışlardı! 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldı - DünyaGöçük altında kalmışlardı! Madencilerin cansız bedenleri çıkarıldıBrüksel düğmeye bastı! Macaristan ve Slovakya'nın petrol vanasını kapatıyor - Dünya2 ülkenin petrol vanasını kapanıyor!Kim Jong-Un, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı - DünyaKuzey Kore müzakere için şartlarını açıkladı!İngiltere'de iş yerinde saçı matkaba dolanmıştı! Genç anneye rekor tazminat - DünyaGenç anneye rekor tazminatABD’den Google’a ağır darbe: Reklam imparatorluğu parçalanıyor mu? - DünyaABD’den Google’a ağır darbe!
Sonraki Haber Yükleniyor...