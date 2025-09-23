Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump ve Erdoğan aynı masada! Davet ABD Başkanı'ndan geldi

Trump ve Erdoğan aynı masada! Davet ABD Başkanı'ndan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze gündemli bir toplantıya katılıyor. Görüşme, Trump’ın davetiyle gerçekleşiyor ve diğer İslam ülkeleri liderleri de toplantıya iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Donald Trump ile bir toplantıya katılıyor.

Basına kapalı şekilde yapılan toplantı için New York'taki Türkevi'nden çıkan Erdoğan, Trump ile buluşacağı görüşme yerine doğru harekete geçti.

DAVET TRUMP'TAN GELDİ

Görüşme, Trump’ın davetiyle gerçekleşiyor ve diğer İslam ülkeleri liderleri de toplantıya katılıyor. Toplantının ana gündem maddesi ise Gazze.

"BU EN ÖNEMLİ TOPLANTIM"

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada yan yana oturduğu toplantıda sözü açan Trump,"Bugün 32 toplantım var, en önemli toplantımın bu olduğunu söyleyebilirim. Orta Doğu'da normal hayata geçmek istiyoruz. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz." dedi.

