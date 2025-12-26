Mersin'de trafikte bir sürücüyü darbeden şüphelilerden 3'ü tutuklandı, olaya karışan 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, olaya karışanların yeni yargı paketiyle 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağını ve ayrıca 180 bin TL ceza kesileceğini duyurdu.

24 Aralık’ta Mersin’de trafikte yaşanan bir tartışma şiddetle sonuçlandı. Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde, GMK Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü, başka kişilerle yaşadığı tartışmanın ardından darbedildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece yapılan değerlendirme sonucu şüphelilerden M.T., C.T. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.T., M.T. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerden C.T.’ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürmek” gerekçesiyle 4 bin 153 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine, sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla geçici süreyle el konuldu.

YERLİKAYA'DAN 3 YIL HAPİS VE 180 BİN TL PARA CEZASI UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından o görüntüleri ve yakalanan şüphelileri paylaşarak uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya uyarısında, "Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır. Ayrıca, ilk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre de saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

