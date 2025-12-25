Mersin’de 12 yaşındaki öğrencisi tarafından tüfekle vurulan ve ağır yaralanan okul müdürü Ender Kaya, hayati tehlikeyi atlattı. Ameliyatı iyi geçen müdür, servise alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de Kaya’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda yaşanan olay herkesi korkutmuştu. Sabah saat 08.30 sıralarında, 12 yaşındaki öğrenci M.K., 49 yaşındaki okul müdürü Ender Kaya’yı tüfekle vurmuştu.

ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANMIŞTI

Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırılmış, daha sonra ameliyata alınmıştı. Korkunç olay sonrasında öğrenci “öldürmeye teşebbüs”, babası Y.K. ise “azmettirme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

HAYAİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Karaciğerindeki parçalanma nedeniyle sevk edildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan okul müdürü, hayati tehlikeyi atlattı. 2 gün yoğun bakım servisinde gözlemde tutulan Kara, normal servise alındı.

Okul müdürünü ziyaret eden Mersin Valisi Atilla Toros, müdürü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştürdü. Bakan Tekin de geçmiş olsun dileklerini iletti. Müdür Kara, Bakan Tekin’e “Aramanız moral ve güç verdi" diyerek teşekkür etti.

