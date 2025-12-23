Mersin'de 12 yaşındaki öğrenci M.K., okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurarak ağır yaralamıştı. M.K. ile azmettirme suçundan gözaltına alınan babası Y.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün sabah saat: 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri çocuğu okulda gözaltına alırken, olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Okul müdürünü tüfekle vurmuştu! Öğrenci ile babası tutuklandı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mersin Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.'yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır. Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır"

MÜDÜRÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Mersin'deki bir hastaneye sevk edilen okul müdürünün tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği bildirildi.

