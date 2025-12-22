Mersin’de bir okulda yaşanan dehşet tüyler ürpertti. 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, okul bahçesinde okul müdürüne tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan okul müdürün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, öğrenci ve babası ise gözaltına alındı.

Okullarda yaşanan korkunç olaylara bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Anamur ilçesinde, Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı herkesi endişelendirdi.

Müdürün vurulduğu anların kamera görüntüsü

MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU

12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.K., okul bahçesinde 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden okul müdürünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Korkunç olayın nasıl ve hangi sebep ile gerçekleştiği henüz bilinmezken, müdürü yaralayan öğrenci ve babası Y.K. da gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öte yandan saldırının yaşandığı okulda eğitime de bir gün ara verildi.

BİR MÜDÜR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçen yıl da benzer bir saldırı İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleşmişti. Disiplin suçları sonucu okuldan atılan ve daha sonra okula gelen 17 yaşındaki öğrenci Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçmıştı. Müdür Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Okul müdürü İbrahim Oktugan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada Irak asıllı 17 yaşındaki öğrenci Y.K. hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Y.K.’ye “Bacağına vurursan ölmez. Karnına sık” diyen yabancı uyruklu arkadaşları A.S.A. ve A.S. hakkında da 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

