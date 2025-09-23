BM'den tüm ülkelere Gazze çağrısı: İlkelerimiz kuşatma altında, dünya çöküşe gidiyor!

Dünya liderleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşı ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin gölgesinde başlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün kürsüye çıkacak liderler arasında yer aldı.

İlgili Haber BM Zirvesi öncesi şoke eden skandal! Cep kulelerini çökerten sistem ele geçirildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kuruluşunun 80. yılında örgütün tarihî sınavlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

'BM İLKELERİ KUŞATILMIŞ DURUMDA'

Genel Sekreter, uluslararası sistemin temellerinin sarsıldığını belirterek, “Birleşmiş Milletler ilkeleri kuşatılmış durumda ve barış ile ilerlemenin temelleri çökmekte” ifadelerini kullandı. “80 yıl sonra, BM kurucularının karşılaştığı aynı zorluklarla karşı karşıyayız” dedi.

İlgili Haber BM’ye damga vuran anlar: 3 lider konuşurken mikrofonlar neden susturuldu?

Guterres, barış, onur ve adalet mücadelesinden asla vazgeçilmemesi çağrısında bulundu.

“Zorluk ne olursa olsun. Engel ne olursa olsun. Saat ne olursa olsun. Üstesinden gelmeliyiz ve geleceğiz.”

BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'deki dehşet, 3. yılına yaklaşıyor. Ölüm ve yıkımın boyutu, Genel Sekreter olarak görev yaptığım yıllardaki diğer tüm çatışmaların çok ötesinde" dedi.

İSRAİL'E ÇAĞRI: SOYKIRIMI ÖNLE, YARDIMI AÇ Guterres, Uluslararası Adalet Divanı’nın (ICJ) Gazze’ye ilişkin kararlarını hatırlatarak, İsrail’in soykırımı önlemek, soruşturmalara izin vermek ve insani yardımları artırmak için adım atması gerektiğini belirtti. “Hiçbir şey 7 Ekim’deki Hamas saldırılarını ve rehinelerin alınmasını haklı gösteremez. Ve hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını, Gazze’nin sistematik olarak yok edilmesini haklı çıkaramaz.” İlgili Haber Filistin’i tanımak: Samimiyet göstergesi mi, Washington’a mesaj mı? 'KALICI ATEŞKES VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' Guterres, acil olarak kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasının gerektiğini söyledi. “Artık tam insani erişim sağlanmalı. Sürdürülebilir Ortadoğu barışına uygun tek çözümden, yani iki devletli çözümden vazgeçmemeliyiz.” 'ETKİLİ ÇOK TARAFLILIK OLMADAN KAOS' Guterres, dünya düzenine dair en sert uyarılarından birini yaparak, “Etkili çok taraflı kurumlar olmadan dünya kaos yaşayacak” dedi. BM: Gazze'de artık insani yardım sağlayamıyoruz 'ULUSLARARASI HUKUKUN ZORUNLULUĞU TEYİT EDİLMELİ' Konuşmasında hukukun üstünlüğüne işaret eden Guterres, “Seçimimizi netleştirmeli ve uluslararası hukukun zorunluluğunu teyit etmeyi tercih etmeliyiz” ifadesini kullandı. "HAYAT VEYA ÖLÜM MESELESİ" BM Genel Sekreteri, gündemdeki tartışmaların önemine değinerek, “Burada tartıştığımız konu milyonlarca insan için hayat veya ölüm meselesidir” dedi. "İNFAZSIZLIK FESADIN TEMELİ" Guterres, bazı ülkelerin uluslararası hukuk kurallarını hiçe saydığını belirtti: “Dünyada devletlerin kurallar kendilerine uygulanmıyormuş gibi davrandığını görüyoruz. İnfazsızlık, yani cezadan kaçış, fesadın ve kaosun temelidir.”

GAZZE'DE 3. YILA GİREN FELAKET

Gazze’ye özel olarak değinen Genel Sekreter, “Gazze’deki dehşet üçüncü yılına yaklaşıyor. Ölüm ve yıkımın boyutu diğer tüm çatışmaları aşıyor” dedi.

Guterres'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

DAHA GÜÇLÜ BİR BM'YE İHTİYAÇ VAR "Birleşmiş Milletler’i güçlendirmeyi seçmeliyiz. Dünyayı sarsan güçler örgüt için meydan okuma teşkil ediyor.

Dünya daha güçlü, kapsayıcı ve etkili bir BM vizyonuna ihtiyaç duyuyor. GAZZE VURGUSU Gazze’deki dehşet üçüncü yılına yaklaşıyor. Ölüm ve yıkımın boyutu diğer tüm çatışmaları aşıyor. İnsan hakları günlük bir mücadeledir ve bunu başarmak için siyasi irade gerekir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri iyi finansmanla gerçekleşir, yardımların azaltılması milyonlarca insana zarar veriyor. KÜRESEL EKONOMİ VE BORÇ KRİZİ Uluslararası finans sisteminin herkesin yararına hizmet edecek şekilde reforme edilmesi gerekiyor. Borç yükü daha adil bir şekilde hafifletilmeli. Küresel ekonomiyi herkesin yararına olacak şekilde seçmeliyiz. İlgili Haber Filistin Devleti'ni peş peşe tanıyan Avrupa ülkeleri kısa vadede neyi değiştirebilir? İKLİM KRİZİ UYARISI İklim krizi hızlanıyor, bazıları temiz enerjiye geçişi durdurmaya çalışıyor, bu da ekonomiye zarar veriyor.

Yenilenebilir enerji daha ucuz ama daha fazla yatırıma ihtiyaç var. Dünya sıcaklığındaki artışı sınırlamak hâlâ mümkün ancak fırsat giderek daralıyor. G20 ülkeleri temiz enerji yolunu öncülük etmeli, tüm ülkeler daha fazlasını yapmalı.” TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ “Teknolojiyi insanlığın yararına kullanmalıyız, yapay zekâ tarihimizin yönünü değiştiriyor.”

1945'te 51 asıl üye ile kurulan BM, şu an 193 üyeye ulaşmış durumda.

BM 80. GENEL KURUL TOPLANTILARI DÜNYA LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumu için New York güvenlik barikatlarıyla çevrildi, konvoylar şehrin kalbinde yolları kapattı. BM’nin en yoğun diplomasi haftasında Filistin meselesi öne çıktı.

BARİKATLI NEW YORK'TA DİPLOMASİ HAFTASI

Kaplumbağa Koyu çevresine çelik bariyerler yerleştirildi, NYPD kruvazörleri yan sokakları kapattı. Sirenler ve konvoylar Manhattan trafiğini felce uğrattı. 42. ve 48. caddeler arasında First Avenue kapatılırken şehir merkezinde trafik yürüyüş hızına düştü.

150’den fazla devlet ve hükümet başkanının hitap etmesi bekleniyor.