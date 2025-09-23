Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BM Zirvesi öncesi şoke eden skandal! Cep kulelerini çökerten sistem ele geçirildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi New York’ta büyük bir güvenlik skandalı patladı. Gizli Servis, cep telefonu kulelerini devre dışı bırakabilecek, acil iletişimi felce uğratabilecek ve kitlesel gözetim amacıyla kullanılabilecek devasa bir sistem ortaya çıkardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi New York’ta büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Gizli Servis, hücresel kuleleri devre dışı bırakabilecek veya kitlesel gözetleme için kullanılabilecek 100.000’den fazla SIM kart ve 300 sunucu ele geçirdi.

Yetkililer, bu cihazların dakikada 30 milyon anonim mesaj gönderebilecek kapasitede olduğunu ve acil durum iletişimini bile engelleyebileceğini açıkladı.

CASUSLUK ŞÜPHESİ

FTI’den eski Beyaz Saray siber güvenlik yetkilisi Anthony J. Ferrante, operasyonun büyüklüğünün “casusluk” izlenimi verdiğini söyledi. Uzmanlara göre Rusya, Çin ve İsrail gibi birkaç ülke bu çapta bir sistem kurabilecek kapasiteye sahip.

Gizli Servis tarafından sağlanan ve New York bölgesindeki anonim bir ağın parçası olan sökülmüş iletişim cihazlarının raflarını gösteren bir el ilanı fotoğrafı
“Gizli Servis tarafından ele geçirilen, New York’taki anonim bir ağa ait sökülmüş iletişim cihazlarının raflarda sergilendiği broşür fotoğrafı.

TEHLİKE BM LİDERLERİNİN ÜZERİNDE

Gizli Servis’in New York saha şefi Matt McCool, sistemin BM zirvesine katılacak yüzden fazla devlet liderinin güvenliğini riske atabileceğini belirtti. “Bu ağ, cep telefonu kulelerini devre dışı bırakma ve iletişimi tamamen kesme potansiyeline sahipti” dedi.

BM Zirvesi öncesi şoke eden skandal! Cep kulelerini çökerten sistem ele geçirildi - 2. Resim

SUÇ AĞIYLA BAĞLANTI

Bazı SIM kartlarda yabancı ülke bağlantıları ve ABD kolluk kuvvetlerince bilinen kartel üyeleriyle ilişkiler bulundu. Operasyon sırasında ayrıca kokain, yasadışı silahlar ve cep telefonları da ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE SİNYALLER GELMİŞTİ

Ağustos ayında BM merkezinin 35 millik çevresinde benzer ekipmanlar tespit edilmişti. Bu soruşturma, baharda üç üst düzey ABD yetkilisine yapılan anonim telefon tehditlerinden sonra başlatılmıştı.

