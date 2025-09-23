BM’ye damga vuran anlar: 3 lider konuşurken mikrofonlar neden susturuldu?

Birleşmiş Milletler’de Filistin ve Gazze oturumları olaylı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun konuşmaları sırasında mikrofonlar arıza yaptı.

Kritik anlarda yaşanan kesintiler, Gazze’deki soykırım ve Filistin’in devlet olarak tanınması tartışmalarına damga vurdu.

ERDOĞAN KONUŞURKEN SES KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirip Filistin devletinin acilen tanınması çağrısı yaptığı sırada, mikrofonu aniden kesildi. Tercüman “Cumhurbaşkanı’nın sesi duyulmuyor” sözleriyle durumu açıkladı. Kısa sürede giderilen sorun salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber Toplantıya damga vuran talimat! Moderatör zamanı kısıtlayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi

CARNEY'NİN TANIMA ANINDA MİKROFON GİTTİ

En dikkat çekici arıza ise Kanada Başbakanı Mark Carney’in konuşmasında yaşandı. Carney, “Bu bağlamda, Kanada Filistin Devleti’ni tanıyor” sözleriyle tarihi kararı açıkladıktan hemen sonra mikrofonu kapandı. Delegelerden alkış yükselirken, sesin kesilmesi salonda “zamanlama tesadüf mü?” yorumlarına yol açtı.

ENDONEZYA LİDERİ DE ETKİLENDİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto da Gazze’ye barış gücü gönderme planlarını anlattığı sırada aynı sorunla karşılaştı. Mikrofonun susması tercümanları zor durumda bıraktı. Birkaç saniyelik kesinti kritik anda yaşandı.

BM'DEN AÇIKLAMA: KASITLI DEĞİL

BM teknik ekibi, arızaların Genel Kurul salonundaki ekipman sorunlarından kaynaklandığını, kasıtlı bir müdahaleye dair “hiçbir işaret bulunmadığını” açıkladı.

NELER YAŞANDI?

Mikrofon arızaları, Filistin meselesinin dünya gündemini belirlediği bir dönemde yaşandı. Son günlerde Fransa, Belçika, Malta, Lüksemburg ve Kanada, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı.

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan konferans tamamlandı.

Konferans Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimi ile yapılırken, mikrofon arızaları oturuma damga vurdu.

ABD, Almanya ve İtalya zirveye katılmadı.

TANIMA DALGASI BÜYÜYOR

Oturum sırasında Fransa'nın ardından Belçika ve Monaco Prensliği de Filistin’i tanıma kararını duyurdu.

21 Eylül’de İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz tanıma kararlarını açıklamıştı. Ayrıca Malta, Andorra ve San Marino da aynı yönde adım atacaklarını bildirdi.

Son katılımlarla birlikte, 21-23 Eylül tarihleri arasında 11 ülke daha Filistin’i ya resmen tanıdı ya da tanımayı vaat etti.

Söz konusu açıklamalarla birlikte, Filistin Devleti’ni tanıyan ülke sayısının 158’e çıkması öngörülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmasında “hiçbir şeyin devam eden savaşı meşrulaştırmadığını” vurgulayarak barış için tanımanın gerekli olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, tüm ülkelere Filistin’i devlet olarak tanıma çağrısı yaptı.

ABD’nin vize vermediği Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, toplantıya video bağlantısıyla katıldı. Abbas, Hamas’a silahlarını bırakma çağrısı yaparken, Gazze’nin geleceğinde örgütün rol almayacağını belirtti.

İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Dannon, Macron’un açıklamasından kısa bir süre önce gazetecilere konuştu ve iki devletli çözümün “masadan kaldırıldığını” söyleyerek BM’deki görüşmeleri “tiyatro” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise ABD Başkanı Donald Trump’ın tanıma kararlarını “Hamas’a verilmiş bir ödül” olarak değerlendirdiğini açıkladı.

23 Eylül’de Gazze konulu bir bölgesel toplantı yapılacağı duyuruldu.

BM BARIŞ GÜCÜ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ise Gazze’deki soykırımın durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve gerekirse BM barış gücü gönderilmesi için acil uluslararası adım atılması çağrısında bulundu. Prabowo ayrıca, anlaşma sağlanması halinde Endonezya’nın BM misyonuna asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Söz konusu açıklamalarla birlikte, Filistin Devleti’ni tanıyan ülke sayısının 158’e çıkması bekleniyor. Böylece Filistin’in tanınması, son bir haftada diplomatik gündemin en hızlı yayılan dalgası haline geldi.

Mikrofon kesintilerine rağmen mesajlar yerine ulaştı. Kanada Başbakanı Mark Carney’nin konuşmasının ardından bir delege şu yorumu yaptı:

“Mikrofon çalışmasa da tanıma mesajı yüksek sesle ve net bir şekilde duyuldu.”