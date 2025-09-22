Filistin Devleti'ni peş peşe tanıyan Avrupa ülkeleri kısa vadede neyi değiştirebilir?

DIŞ HABERLER—Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli görüşmeleri 23 Eylül’de New York’ta başlayacak. Genel Kurul haftası yaklaşırken, Filistin’i resmen tanıyacağını açıklayan ülkelerden art arda mesajlar geliyor.

İsrail’in Gazze’de yol açtığı açlık, yıkım ve on binlerce sivil kaybının küresel tepkiyi büyüttüğü bir dönemde, 195 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılacağı zirvenin en kritik başlıklarından biri Filistin olacak. Liderler, Filistin’in devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun yeniden canlandırılması ve İsrail’in soykırım düzeyine ulaşan saldırılarının sonlandırılması konularını ele alacak.

Filistin, 15 Kasım 1988’de bağımsızlığını ilan etmişti. Bugün itibarıyla BM üyesi 193 ülkeden 147’si Filistin’i tanıyor.

Genel Kurul haftasına saatler kala Kanada, İngiltere ve Avustralya’nın da Filistin’i tanıma kararı açıklaması süreci yeni bir boyuta taşıdı. Peki bu adımlar ne anlama geliyor, kısa vadede sahada nasıl bir etki gösterebilir? Uzmanlara sorduk.

"KISA VADEDE REEL BİR FAYDA SINIRLI OLUR" Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barın Kayaoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Hayır, ciddi bir kırılma beklemiyorum. Adı geçen üç ülke Batı ittifakında Filistin’i zaten tanımış olan Norveç ve İspanya’dan daha nüfuzlu olsalar da, Trump’ın asıl ilgi alanı olan ‘Çin’i çevreleme’ stratejisi açısından önem arz ettikleri için Trump yönetiminin aşırı tepki vereceğini sanmıyorum. Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada açısından ise bu adım daha çok kendi iç kamuoylarını ve iktidar partilerinin tabanlarını tatmin etmeye yönelik. Üçünde de sol ve/veya liberal partiler iktidarda. Ancak etkisi çok sınırlı olacaktır — en azından kısa vadede. Dünyada bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması için desteği belirleyici olan tek ülke var: ABD.”

'TANIMA ÖNEMLİ AMA SINIRLAR TARTIŞMALI'

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ODAP Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin ise şu yorumlarda bulundu:

“Bu sürecin etkisi vardır ancak yeterli olup olmayacağı tartışmalı. Bugüne kadar 146 ülke Filistin’i tanıdı fakat bu, devletin bağımsızlığını sağlamaya yetmedi.

İngiltere ve Fransa’nın Filistin’i tanıması önemli bir gelişmedir; zira her iki ülke de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi. Ancak unutulmamalıdır ki Çin de 1988’de Filistin’i tanımış, hatta İsrail’den önce bu adımı atmış, İsrail’i ise 1992’de tanımıştı. Çin’in daimi üye olmasına rağmen bu tanıma Filistin’in bağımsızlığına somut bir katkı sağlamamıştı.

Bugün ise tablo biraz daha farklı. Cezayir’in de Filistin’i tanıması beklenmekte. Hatırlanacağı üzere, 2002’de Beyrut’ta düzenlenen Arap Zirvesi’nde dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından ortaya konulan ve literatürde ‘Arap Planı’ olarak bilinen girişim, Filistin devletinin kurulmasını ve İsrail’in 1967 sınırlarına çekilmesini öngörüyordu.

Bugünkü tanıma kararlarının, Filistin’i yalnızca kavramsal düzeyde devlet olarak kabul ettiğini görüyoruz. Ancak sınırlar, topraklar ve işgal altındaki bölgeler konusunda açık bir ifade bulunmuyor. Oysa 1967 sınırları çerçevesinde yapılacak bir tanıma hem Arap dünyası hem de İslam dünyası açısından çok daha anlamlı bir adım olacaktır.

Buna karşın mevcut sınırlarla sınırlı bir Filistin devletinin kabul edilmesi, Filistin’in çıkarlarından ziyade İsrail’in tezlerini güçlendirecek ve bu tezlerin onaylanması anlamına gelecektir. Dolayısıyla süreç içinde ciddi çelişkiler vardır. Bu nedenle tanıma önemlidir; ancak içeriği ve kapsamı belirleyici olacaktır."

AVRUPA-ABD ÇATLAĞI VE AKSA TUFANI ETKİSİ

“Uluslararası toplum içerisinde en azından bir kımıldama var. Bu 7 Ekim 2023 tarihindeki Aksa Tufanı’nın bir yansıması olarak da değerlendirebiliriz bu süreci. Bir de ben şunun da altını çizmek isterim açıkçası. Aksa Tufanı ile beraber etkiledi, tetikledi diye düşünüyorum. İngiltere’nin özellikle Filistin devletini tanıma konusundaki tutumunun arkasında Trump’ın başkan seçildikten sonraki Avrupa’ya karşı tutumu çok etkili oldu.

Özellikle Ukrayna Savaşı meselesinde, her ne kadar ilintili olarak görülmese de, iki bloktan bahsediyoruz. Artık Batı bloğu da bir ABD bloğuna dönüştü, bir Avrupa bloğuna dönüştü dediğimiz zaman. Ukrayna Savaşı’nı bitirmek için özellikle Trump’ın aldığı kararlar, Avrupa’ya karşı sergilediği sert tutum — vergi dahil bunun içerisinde biliyorsunuz, son zamanlarda vergiler de koymaya çalıştı — bunların karşılığında artık Avrupa da şunu görüyor: Amerika ile biz beraber hareket ediyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları olduğu zaman ne yapıyor? Avrupa’yı yok sayıyor ve kendi çıkarları peşinde gidiyor.

Şimdi bugün yaşananlar aslında, biraz ben iki noktadan bakıyorum. Birincisi, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güç rekabeti ve yaşanan kırılmalardan kaynaklanan bir süreçtir. Bu da Filistin’e olumlu yansıdı. Tanımak konusunda girişimlerini arttırdı.

İkinci nokta, Amerika İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı durdurmadığı için gittikçe partnerleri ve işbirliği yaptığı Arap ülkeleri tarafından ciddi anlamda bir güven kaybına uğradı. Ve bu güven kaybına uğrayan Amerika Birleşik Devletleri’nin yerini eğer ki Avrupa almazsa, İngiltere, Fransa, Orta Doğu’da aktif bir rol almazsa, sadece Amerika üzerinden bir Orta Doğu var şu anda, o zaman bunların yerini kim alacak? Rusya alacak. Amerika’nın yerini ve Çin alacak.”

GAZZE İKİNCİ BİR SÜVEYŞ KRİZİ

"9 Eylül’deki Doha saldırısının ardından Arap ülkeleri yeni alternatif arayışlarına yöneldi. ‘Amerika ile bu kadar işbirliği yapıyoruz ancak konu İsrail olunca bizi yok sayıyor’ değerlendirmesi öne çıktı. Bu nedenle bölge ülkeleri güvenlik alanında Çin ve Rusya ile işbirliğini gündeme almaya başladı.

Ekonomi ve ticarette zaten ciddi bir işbirliği söz konusu. Örneğin 2021’de İran ile Çin arasında 400 milyar dolarlık, 25 yıllık kapsamlı bir yatırım ve ticaret anlaşması imzalandı. Benzer şekilde Irak da 2019’da Çin’le 500 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

Bütün bunlara baktığımızda ben şunu görüyorum, açık söyleyeyim: Orta Doğu, Gazze ile birlikte ikinci bir Süveyş Krizi’ni yaşıyor. Bu nedir, Süveyş Krizi dememin nedeni de şu: O dönemde Arap dünyasında İsrail, Fransa, İngiltere, Mısır’a karşı savaş ilan etmişti. Ve bu savaştan sonra Sovyetler Birliği ile Arap dünyası işbirliğine geçmişti. Şu anda da ikinci bir Süveyş Krizi’dir Gazze meselesi artık.

Eğer ki Amerika İsrail’e bu kadar açık kredi ki vermeye devam ediyor, bu açık krediyi vererek soykırıma bu kadar sessiz kalması ya da bu soykırım konusunda herhangi bir durdurulması için herhangi bir adım atmaması İsrail’e karşı aslında bu neyi getiriyor? Rusya’yı. Ve Çin’i Orta Doğu’ya etkili bir hale getirecektir, aktif bir hale getirecektir.

Onun için bence şu anda Avrupa’nın izlediği politika, Amerika’nın Orta Doğu’yu İsrail için Orta Doğu’daki çıkarlarını ve Avrupa’nın da çıkarlarını riske atıyor. Bunu kurtarmak için de eğer bu risk devam ederse, Arap dünyası da, Orta Doğu ülkeleri de, hatta bunun içerisinde Türkiye de var biliyorsunuz. Sayın Bahçeli’nin son açıklaması 'TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.' şeklinde oldu. Orta Doğu’da İsrail devrimine karşı açıklamadır bu. Aslında Arap dünyası için de aynı şey geçerli. İşte İsrail’e karşı, Çin ve Rusya ile işbirliği yapılmasını öngörüyorlar artık.

Onun için ben bu tanıma sürecinin anlamlı olduğunu düşünüyorum ama yine Batı bloğu içerisinde Amerika ile Trump’ın Amerika’sıyla tabii ki Avrupa arasında ciddi bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Ve Orta Doğu’da ikinci yaşanıyor. İkinci Süveyş Krizi dediğimiz zaman da böyle sıradan bir kriz değil. 1956 yılında İngiltere ile Fransa’yı Orta Doğu’dan uzaklaştıran bir krizdi. Amerika’yı Orta Doğu’da aktifleştiren bir krizdi. Şimdi aynı şekilde Gazze soykırımı ve krizi ile birlikte artık Amerika’nın muhtemelen eğer bu şekilde devam ederse ki batılı ülkelerden Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya da bunun içerisinde. Görünen o ki Amerika’ya biraz ‘arka plana geç, biz artık Orta Doğu’da varlığımızı göstereceğiz, iş birliklerimizi artıracağız’ diyecekler.

Bunu belki Amerika kabul etmeyebilir ama batılı ülkeler özellikle Fransa ve İngiltere artık bu işi bu şekilde sürdürmek isteyeceklerini düşünüyorum.

Çünkü Gazze soykırımı Orta Doğu’da ikinci Süveyş krizidir. Yani bu bize bir şey yapar. Bir de şeyi de vurgulamak isterim: Özellikle bu 67 sınırları çerçevesinde tanımak farklı olacak, Filistin’in çıkarına olacak. Ama sadece şimdiki topraklarda kalsın, Filistin devleti kurulsun geldiği zaman da İsrail’in çıkarına olacağını unutmamak da lazım.”

ABD iç siyasetindeki bazı krizler – özellikle Trump’ın Epstein bağlantısına dair tartışmalar – Washington’un İsrail politikasını dolaylı olarak etkiliyor olabilir mi? Bu tür kırılmalar, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi müttefiklerin daha bağımsız diplomatik pozisyonlar almasına zemin hazırlıyor mu?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barın Kayaoğlu, ABD iç politikasındaki tartışmaların İsrail’in etkisini nasıl şekillendirdiğini şöyle değerlendirdi: "Ben açıkçası İsrail'in kısmen Epstein dosyaları ve benzer "kompromatlar" sayesinde, kısmen de AIPAC gibi lobi kuruluşları, ayrıca ciddi bir ölçüde Hollywood üzerinden Amerikan siyasi ve kültür hayatına ciddi bir etki ettiğini düşünüyorum. Ancak burada bir çatlama var ve bu Trump'tan değil, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm üzerinden Amerikan kamuoyunun (özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin genç seçmenlerinin) bir anlamda "uyanması." Bir diğer dinamik ise Trump'ın 2016 seçimlerinde verdiği gibi 2024 seçimlerindeki "yeni savaş yok" sözünden kısmen de olsa dönmesi, hatta 12 Gün Savaşı sırasında "'Önce Amerika' sloganı bana ait, o yüzden ne anlama geldiğine de ben karar veririm" ifadesi. Bu çağımız açısından bile çok Orwellci bir ifadeydi ve kendisini siyasi arenada zorluyor. ABD müttefiklerinin ise bu tür çatırdamalara nasıl tepki vereceği daha çok ABD'deki çalkantıların kısa ve orta vadeli ancak geçici mi (1960'ların sonu ve 1970'lerin geneli gibi) yoksa daha yapısal ve kalıcı mı olacağı karar verecek. Şu an için kesin bir hükümde bulunmak mümkün değil."

EPSTEİN DEĞİL, İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ BELİRLEYİCİ

Dr. Ali Semin – İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi, ODAP Kurucu Direktörü:

“Ben de katıldığım birçok yayında görüyorum; sürekli ‘Epstein dosyası üzerinden Trump esir alındı, Orta Doğu’daki bütün adımların sebebi bu dosyadır’ deniyor. Oysa bu dosya Gazze olayından sonra gündeme geldi. Altını net çizmek isterim: Trump’ın İsrail’i savunmak zorunda kalması Epstein dosyasıyla ilgili değil. Böyle söylemek, Trump’ı atlatmaya çalışmak anlamına geliyor.

Eğer gerçekten böyle olsaydı, Amerika 1948’den bu yana hep İsrail’i savunur muydu? Yıllardır ABD’nin Orta Doğu stratejisinin temeli İsrail’in güvenliğidir. Hükümetler değişebilir ama İsrail’in güvenliği Amerikan çıkarlarının merkezindedir. Bu yüzden Epstein dosyasının etkisi olduğunu düşünmüyorum. Avrupa’nın Filistin’i tanıma girişimleri de Trump’ın kişisel sorunlarından değil, Avrupa’nın Orta Doğu’da yeniden etkinlik kazanma isteğinden kaynaklanıyor.

Epstein dosyası tamamen Amerikan iç siyasetinin konusudur. Trump’ın üzerinde bugüne kadar pek çok dosya oldu; kadın skandalları, davalar, hatta suikast girişimleri… Hiçbiri başkanlık sürecini durdurmadı. Asıl mesele diplomatik rekabet. Trump, açıkça ‘İsrail ne istiyorsa yaparım, biz İsrail’in yanındayız’ diyor. Bunun arkasında da Yahudi lobisinin etkisi ve Trump’ın İsrail’e bağlılığı var.

Birinci döneminde yaptığı adımları hatırlayalım: Golan Tepelerini İsrail toprağı saydı, ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdı, İbrahim Anlaşmaları’yla Arap ülkeleriyle İsrail arasında normalleşmeyi başlattı. Trump’ın İsrail yanlısı tutumunun Epstein dosyasıyla ilgisi yok. Bu dosya daha üç ay önce gündeme geldi ama Trump çok daha önce Biden’ın yasakladığı tonlarca bombayı İsrail’e sağlamıştı.

Dolayısıyla Epstein üzerinden yapılan yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Bu, Trump’a karşı bir propaganda malzemesi ve hatta Türkiye’de Trump’a yarayan bir propaganda hâline geldi. Oysa asıl tablo şu: Amerika istemediği sürece İsrail ayakta kalamaz. ABD silah desteğini, mali yardımı ya da BM’deki vetosunu kesse İsrail’in devam etmesi mümkün değil.

Bugün Amerika’nın Orta Doğu’daki çıkarı da istikrarsızlık. 6–7 ülkenin sınırlarının değişmesi, genişletilmiş bir İsrail topraklarının ortaya çıkması, Büyük Orta Doğu Projesi’nin hayata geçmesi… Bu tablo, aynı zamanda Çin’in yükselişini de frenleyecek. İstikrarsız Orta Doğu, ABD’nin işine yarıyor. Bu nedenle bölgede yakın vadede istikrar beklemek bana göre mümkün değil.”

Filistin’de uzun süredir devam eden Gazze–Batı Şeria bölünmüşlüğü ve Hamas–El Fetih rekabeti göz önüne alındığında, bu durum bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına engel teşkil eder mi? İki idarenin geleceği nasıl şekillenir?

ODAP Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin şu değerlendirmeyi yaptı:

Filistin 2007–2008’den bu yana iki idareli. Ancak devlet ilan edildiği zaman bu iki idarenin birleşmesi çok zor değil. Hamas ile El Fetih arasında bir anlaşma sağlanabilir. O nedenle bu meseleye sadece mevcut idareler üzerinden bakmak doğru değil. Bağımsız Filistin Devleti kurulduğunda birleşme ihtimali yüksektir.

Elbette siyasi rekabet olacaktır. Muhalefet–iktidar ayrımı her ülkede var. O yüzden bunun kalıcı bir engel olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Hamas son dönemde iki liderini kaybetti ve içeride ciddi sorunlar yaşadı. Zaten iki ayrı idare yerine tek bir liderlik gerekiyor. Filistin’in ikiye bölünmüş yapısı bugüne kadar İsrail’in işine yaradı.

2008’de Hamas ile El Fetih arasında yaşanan çatışmalar ve 2009’da Mısır’ın arabuluculuğuyla yapılan esir takası hatırlanmalı. Bu tür iç çekişmeler Filistin tarafını zayıflattı. Eğer iki devletli çözüm için İsrail’le müzakere yürütülseydi, bu bölünmüşlük Filistin’in elini daha da zayıflatacaktı.

Ama devlet kurulduğunda iktidar da kendiliğinden kurulur. Sudan’ın bölünmesi, Kosova’nın bağımsızlığı veya Kıbrıs örneğinde olduğu gibi, siyasi yapı zamanla şekillenir. Dolayısıyla asıl mesele Hamas–El Fetih rekabeti değil, bağımsız Filistin devletinin kurulabilmesidir.