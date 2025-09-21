ABD Kongresi’nde çığır açan karar: İsrail’e ölümcül mühimmat yok

Amerikan Kongresi’nin en büyük gruplarından biri olan Kongre İlerici Grubu (CPC), Gazze’deki soykırım sürerken tarihi bir karara imza attı.

Yaklaşık 100 üyeyi temsil eden grup, İsrail’in insan hakları ihlallerini durdurana kadar sığınak delici bombalar, JDAM’ler, tank ve top mermileri gibi ölümcül mühimmatların sevkiyatını engelleyecek olan Block the Bombs Act tasarısını onayladı.

'BU BOMBALARLA ÇOCUKLAR ÖLÜYOR'

CPC Başkanı Greg Casar, “Amerika Birleşik Devletleri, Gazze’de korkunç zulümler yapmak için kullanılacağını bildiğimiz bombaları göndermeye devam edemez” sözleriyle tarihi tasarıya destek verdi.

Tasarının öncülerinden Illinois Temsilcisi Delia Ramirez ise, “ABD yapımı silahlarla çocukların öldürülmesine karşı ilk adımı atıyoruz. Soykırım kampanyası yürüten otoriter liderler karşısında bu Kongre’nin alması gereken asgari önlemdir” dedi.

SENATO'DA DA DİRENİŞ

Temmuz ayında, Demokrat Parti’nin yarısı dahil olmak üzere Senato’nun dörtte biri İsrail’e silah satışına karşı oy kullanarak Washington’da dengeleri değiştirmişti. Yeni tasarı, rüzgârın Temsilciler Meclisi’ne taşındığını gösterdi.

ABD’nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, çok sayıda ülke ve soykırım uzmanı ile birlikte İsrail’in Gazze’deki savaşını “soykırım” olarak tanımladı.

İLERİCİLER SAF DEĞİŞTİRDİ

CPC’nin lider kadrosunda Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ro Khanna ve Mark Takano gibi isimler yer alıyor. Amerikalı gazeteci Ryan Grim, bu kararı “tarihi bir sinyal” olarak yorumladı: