Uzmanlar, Bahçeli'nin TRÇ çıkışını değerlendirdi: Karşı tarafa bir gözdağı

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail’in ABD desteğiyle Gazze’de Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasına dünya genelinde tepkiler büyümeye devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) ittifakı önermesini değerlendiren uzmanlar, uluslararası toplumun tepkisinin ölçülmek istenmiş olabileceğini söyledi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni: Türkiye için bazı olayları göze alarak bu çıkış yapılmış olabilir. Elbette şu anda böyle bir girişim yoktur ancak sistemin bu duruma nasıl reaksiyon vereceği görülmek istenmiş olabilir. Türkiye, Rusya ve Çin ittifakı açıklamasına ABD’nin veya NATO’nun nasıl bir tepki vereceğini görmek lazım.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Bu çıkışı, bir durum tespiti yapılıyor gibi görüyorum. Türkiye’nin Rusya ve Çin ile ittifak yapması için otomatik olarak NATO’dan çıkması lazım. Çünkü NATO, Rusya’ya karşı kurulmuştur. NATO’dan çıkmak demek, Türk ordusunun tamamen NATO standartlarından çıkması demektir. Sistem darmadağın olur. Bahçeli’nin çıkışı, sanki karşı tarafa bir gözdağı verme, bir ölçüm yapma gibi değerlendirilebilir. İsrail’in saldırıları karşısında İsrail’in ve ABD’nin politikalarını eleştirmenin bir başka yolu olarak ortaya atılmış olabilir.