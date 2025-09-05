Devlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek

CHP adım adım yaklaşılan kurultay davası öncesi İstanbul İl Yönetimine 'çağrı heyeti' atanmasıyla şok yaşadı. Bu gelişmeler siyaset dünyasının gündemine bomba gibi düşerken CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'in Bakan Murat Kurum ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretleri muhalefet tarafından eleştiri konusu oldu.

Ziyaretin kayyım meselesinden dolayı olup olmadığı merak edilmişti. Ancak Çetin, bu iddiaları reddederek yalnızca bir nezaket ziyareti yaptığını ifade etmişti.

FETİ YILDIZ'LA DA GÖRÜŞECEK

EKOL TV'nin haberine göre Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geleceğini de belirterek, “Feti Yıldız beni aradı. Devlet Bey kendisine beni aramasını söylemiş. Ben şu an İstanbul’dayım, Ankara’ya dönünce kendisini arayacağım. Görüşmenin içeriğini şu an bilemiyorum, görüştüğümüzde değerlendireceğiz” dedi.

ZİYARETLERİN PERDE ARKASI

Öte yandan Gazeteci Nagehan Alçı da çok tartışılan ziyaretlerle ilgili konuştuğu Çetin'le aralarında geçen diyaloğu şöyle anlatmıştı:

Kurum’a bakan yardımcısı olan yakın bir arkadaşına ziyarete gittiğinde uğradığını ve katiyen CHP, kayyum gibi konuların konuşulmadığını, bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi.

Devlet Bey’i barış sürecine dair teşekkür etmek için ziyaret ettiğini ifade etmişti. Ben kendisine “CHP-MHP koalisyonunun başarılı olacağına inanıyorum” açıklamasını, ziyaretinin arka planında böyle bir siyasi hedef olup olmadığını sordum.

"Hayır tamamen barış sürecine yönelik tavrından dolayı tebriğe gittim çünkü bence müthiş bir iş yapıyor" dedi ama ardından bana “koalisyonlar birbirinden çok farklı partiler arasında yapılırsa faydalı ve başarılı oluyorlar aslında” diyerek şu anekdotu anlattı.