Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Devlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek

Devlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet Bahçeli&#039;yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP&#039;nin eski lideri Hikmet Çetin MHP&#039;li Feti Yıldız&#039;la da görüşecek
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde önce Murat Kurum'u ardından Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Ziyaretin detayları ortaya çıkarken Çetin'in ilerleyen günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

CHP adım adım yaklaşılan kurultay davası öncesi İstanbul İl Yönetimine 'çağrı heyeti' atanmasıyla şok yaşadı. Bu gelişmeler siyaset dünyasının gündemine bomba gibi düşerken CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'in Bakan Murat Kurum ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaretleri muhalefet tarafından eleştiri konusu oldu. 

Ziyaretin kayyım meselesinden dolayı olup olmadığı merak edilmişti. Ancak Çetin, bu iddiaları reddederek yalnızca bir nezaket ziyareti yaptığını ifade etmişti.

Devlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek - 1. Resim

FETİ YILDIZ'LA DA GÖRÜŞECEK

EKOL TV'nin haberine göre Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geleceğini de belirterek, “Feti Yıldız beni aradı. Devlet Bey kendisine beni aramasını söylemiş. Ben şu an İstanbul’dayım, Ankara’ya dönünce kendisini arayacağım. Görüşmenin içeriğini şu an bilemiyorum, görüştüğümüzde değerlendireceğiz” dedi.

Devlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek - 2. Resim

ZİYARETLERİN PERDE ARKASI

Öte yandan Gazeteci Nagehan Alçı da çok tartışılan ziyaretlerle ilgili konuştuğu Çetin'le aralarında geçen diyaloğu şöyle anlatmıştı:

Kurum’a bakan yardımcısı olan yakın bir arkadaşına ziyarete gittiğinde uğradığını ve katiyen CHP, kayyum gibi konuların konuşulmadığını, bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek - 2. Resim

Devlet Bey’i barış sürecine dair teşekkür etmek için ziyaret ettiğini ifade etmişti. Ben kendisine “CHP-MHP koalisyonunun başarılı olacağına inanıyorum” açıklamasını, ziyaretinin arka planında böyle bir siyasi hedef olup olmadığını sordum.

"Hayır tamamen barış sürecine yönelik tavrından dolayı tebriğe gittim çünkü bence müthiş bir iş yapıyor" dedi ama ardından bana “koalisyonlar birbirinden çok farklı partiler arasında yapılırsa faydalı ve başarılı oluyorlar aslında” diyerek şu anekdotu anlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahar dizisindeki Timur öldü mü? 49. bölüm fragmanı detayları ortaya çıktıDikkat, şiddetli ağrıyla başlıyor… Çorap dahi giymeyi zorlaştırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum - PolitikaTengioğlu 'çok acı çekiyor': Tahliyemi istiyorumÖzgür Özel'den merak edilen o soruya cevap: Gürsel Tekin'e randevu veririm, kayyıma değil - PolitikaÖzel: Tekin'e randevu veririm, kayyıma değilCHP'li isim zehir zemberek sözlerle istifa etti! - PolitikaCHP'de toplu istifaErdoğan, CHP'deki yolsuzluk ağının boyutunu deşifre etti: Tarihin en büyük hırsızlık çetesi - PolitikaErdoğan, CHP'deki yolsuzluk ağının boyutunu deşifre ettiAK Parti'ye geçeceği söyleniyordu! CHP'li başkan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi - PolitikaCHP'li başkan disipline sevk edilldiAyda 2 bin toplantı! DEM Parti teşkilatına bu yaz tatil yok - PolitikaDEM Parti teşkilatına bu yaz tatil yok
Sonraki Haber Yükleniyor...