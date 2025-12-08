2025 AÖF ara sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler AÖF cevap anahtarı ne zaman açıklanacak araştırıyor. 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF ara sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlanma yeri ve tarih belli oldu.

Hafta sonu düzenlenen AÖF sınav soruları ve cevapları gündeme geliyor. 6-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen ara sınavlar sonrası öğrenciler sorularını kontrol etmek için cevap anahtarını araştırıyor.

AÖF CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından belirlenen sürede açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamlaar üiversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranı üzerinden duyurulacak.

AÖF cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF soru ve cevap anahtarı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor. Bu kapsamda 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AÖF ara dönem sınav sonuçlarının aralık ayının sonlarında veya ocak ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

2025-2026 AÖF SINAV TARİHLERİ!

Güz dönemi ara sınav: 6-7 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

