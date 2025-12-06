AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri 6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF güz dönemi ara sınavları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak. Peki, AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar..
6-7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları'nın (Vize) sona erdi. On binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.
Adaylar, final sınavlarına hazırlık yapabilmek için "AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını arıyor.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından 15 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarını Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine tıklayarak öğrenebilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖF güz dönemi vize sınavları giriş yerleri belli oldu. Belgeler https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alınabilecek.
AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF 2025-2026 Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|06 - 07 Aralık 2025
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|17 - 18 Ocak 2026
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|04 - 05 Nisan 2026
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|09 - 10 Mayıs 2026
|Yaz Okulu Sınavı
|22 Ağustos 2026