Hikmet Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bahçeli ziyareti sonrası merak edildi

Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret çok konuşuldu akabinde insanlar Hikmet Çetin'in kim olduğunu merak etti. Peki Hikmet Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapar? İşte Hikmet Çetin'in geçmişi ve siyasi kariyeri...

HİKMET ÇETİN, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?



Hikmet Çetin 1937 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Memleketi Diyarbakır'dır. Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini ABD'de ekonomi alanında sürdürdü. 1968 yılında da ABD’de Stanford Üniversitesi’nde Kalkınma Modelleri üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir.

HİKMET ÇETİN'İN SİYASİ KARİYERİ

Hikmet Çetin dört dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ’ne milletvekilli olarak seçildi. 1991-1994 seneleri arasında Dışişleri Bakanı ve 1997-1999 seneleri arasında da TBMM Başkanı olarak görev yaptı. 18 Şubat 1995'ten 9 Eylül 1995'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görev yaptı.

Çetin, 19 Kasım 2003 tarihinde NATO’nun Afganistan’daki en üst düzey siyasi temsil makamı olan Kıdemli Temsilciliğini üstlendi. Kabil’deki görevine 2004 yılında başlayan Çetin, 24 Ağustos 2006’ya kadar 4 dönem hizmet verdi. Öncesinde, eş zamanlı olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nda Ekonomik Planlama Departmanı Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Hikmet Çetin Global Leadership Foundation’ın Üyesi, European Leadership Network’ün İcra Kurulu Üyesi ve Peres Center for Peace’in Onursal Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Aktif siyaseti bırakan Çetin, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesidir.