CHP'li milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezleke hazırlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezlekenin hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, suç örgütünün faaliyet ve sürekliliğine ilişkin anlatımda, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

FİRMALAR TARAFINDAN 1 MİLYON DOLAR VERİLDİ

Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedilen iddianamede, Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

ÖZGÜR KARABAT HAKKINDA DA FEZLEKE DÜZENLENDİ

İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

 

