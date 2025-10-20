Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) durdurma talebini reddederek planlandığı gibi yapılmasına karar verdiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi sonuçlandı. Tek aday olan Özgür Çelik oy çokluğuyla yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Gece saatlerine kadar süren oylama ve sayım sonucunda 540 geçerli oyun 536’sını alan ve İl Başkanlığı’na tek aday olarak giren Özgür Çelik İl Başkanı olarak seçildi.

Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ve çok sayıda partili katıldı.

Oy sayımı sonrası 540 geçerli oyun 536’sını alarak yeniden İl Başkanı seçilen Çelik, "Katılan, emek veren herkese teşekkür ederim. İl Kongremiz bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır. Sizlere yeni bir başlangıç vadediyoruz" diye konuştu.