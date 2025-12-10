Bir dönem “Kısmetse Olur” yarışmasında yer alan Ayşenur İnam hakkında sosyal medyada öldü iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası yapılan paylaşımlar kafa karışıklığına neden olurken sağlık durumu ve hayatta olup olmadığı araştırılıyor. Peki Kısmetse Olur yarışmacısı Ayşenur İnam öldü mü?

Sosyal medyada Kısmetse Olur yarışmacısı Ayşenur İnam’ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlar gündem oldu. Kısa sürede yayılan iddialar üzerine kullanıcılar konuya ilişkin doğruluğu araştırmaya başladı. TikTok ve Instagram'da yapılan paylaşımlar iddiaları daha da tartışmalı hale getirdi. Bu nedenle "Ayşenur İnam öldü mü, yaşıyor mu" aramaları yapılıyor.

AYŞENUR İNAM ÖLDÜ MÜ?

Ayşenur İnam’ın öldüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan bazı ekran görüntüleri, eski yarışmacının hesabından “öldü” şeklinde paylaşımlar yapıldığını öne sürse de içerik üreticisi bir arkadaşı iddiaları yalanlayarak İnam'ın hesabının çalındığını öne sürdü.

İnam’ın ailesinden henüz doğrulama gelmediği için iddialar netlik kazanmadı. Bu süreçte herhangi bir kurum veya sağlık kuruluşundan da doğrulayıcı bir bilgi paylaşılmadı.

Ayşenur İnam öldü mü, yaşıyor mu?

KISMETSE OLUR AYŞENUR İNAM KİMDİR?

Ayşenur İnam, 2002 yılında Almanya Aachen’de doğdu. Kısmetse Olur yarışmasında yer aldığı dönemde Almanya’da özel koruma olarak çalıştığını belirtmişti. Programda sık sık Türkiye’ye oyunculuk için geldiğini söyleyen İnam, oyunculuk eğitimini sürdürerek sinema projelerinde yer almaya başlamıştı.

