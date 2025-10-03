YSK'dan CHP ile ilgili yeni karar! İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına hükmetti.

YSK'nın 03 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kısa kararında, CHP’nin İstanbul İl Kongresi'nin yapma başvurusu onaylandı.

İL BAŞKANLIĞI DUYURDU

İl kongresinin ilk oturumu saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın nisapsız şekilde devam edecek.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00-11.00 arası nisaplı; çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılacaktır. Tüm örgütümüz davetlidir.

DETAYLAR NELER?

Seçim sonucuyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in başında bulunduğu çağrı heyetinin görevlerine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Gürsel Tekin “Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” dedi.

CHP avukatları, yeni yönetimin seçilmesiyle kayyım görevinin kendiliğinden sona ereceği görüşünü savunuyor.

Hukukçu Levent Ersin Orallı, “Kongrede seçilen kişi yeniden İstanbul İl Başkanı olacaktır. Ancak Özgür Çelik’in mazbatayı ne zaman alacağı sorusuna şu şekilde cevap verilebilir: Yüksek Seçim Kurulunun aldığı ‘Yapılabilir’ kararının Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmesi ve kayyımın kaldırılmasıyla birlikte Özgür Çelik yeniden koltuğa oturabilecektir. Zira hâlihazırda Geçici Yönetim Kurulu görevini sürdürmektedir ve bu kurulun geçici mahiyetini ortadan kaldıracak hukuki bir gerekçe henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Özgür Çelik, seçilmiş olsa dahi ancak Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla görevine başlayabilecektir.” diyor.