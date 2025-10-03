Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > RTÜK’ten sert adım: 5 kanala cezayı kesti

RTÜK’ten sert adım: 5 kanala cezayı kesti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RTÜK’ten sert adım: 5 kanala cezayı kesti
RTÜK, Ceza, TELE1, Halk TV, Merdan Yanardağ, CHP, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RTÜK, bazı yayın ihlalleri nedeniyle Sözcü TV, Tele 1, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV hakkında cezai işlem uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü toplantısında, bazı televizyon kanallarının yayın ihlallerini gündeme aldı ve TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV ile SUN TV’ye en üst sınırdan idari para cezası verdi.

5 TELEVİZYON KANALINA CEZA

TELE1’e, “Türkiye’nin Yönü” programında yer alan “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” alt yazısı ile Merdan Yanardağ’ın Alevilere yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek, iki ayrı yüzde 3 oranında idari para cezası verildi. Yanardağ her iki durumla ilgili özür dileyip düzeltme yayınlamış olsa da, RTÜK bu ifadeleri ‘eleştiri sınırının aşıldığı’ gerekçesiyle cezalandırdı.

SZC TV (Sözcü TV), “Sözün Aslı” programında CHP milletvekillerinin polis müdahalesine yönelik açıklamaları nedeniyle ceza aldı. RTÜK, bu ifadelerin "mahkeme kararlarının siyasi baskıyla verildiği" izlenimi oluşturduğu görüşüne vararak, kanala yüzde 3 oranında para cezası uyguladı.

Halk TV’ye yönelik ceza, “Açıkça” programında Murat Kubilay’ın MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye dair sözlerinin, RTÜK tarafından eleştiri sınırlarını aştığı değerlendirmesiyle verildi. Kanal, bu nedenle yüzde 3 oranında para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, SUN RTV daha önce getirilen yayın yasağını ihlal ettiği, MELTEM TV ise teyit edilmemiş bilgileri ekranlara taşıdığı gerekçesiyle para cezalarına tabi tutuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'la futbol üstüne dobra dobra: Sistem kökten değişmeli!Ortalık savaş alanına döndü! Adıyaman'da 30 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Meclis'i protesto eden, kendi siyasi varlığını inkar eder - Gündem"Meclis'i protesto eden, kendi siyasi varlığını inkar eder"Ahmet Minguzzi’nin katilinin mektubu ortaya çıktı! "Aslanlar gibi yatar çıkarız" - GündemMinguzzi'nin katilinin mektubu ortaya çıktı!MİT'ten İstanbul'da 'Mossad' operasyonu! İsrail'e bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip yakalandı - GündemMİT'ten İstanbul'da 'Mossad' operasyonu!Bakan Yerlikaya'dan emniyet atamaları ile ilgili açıklama - GündemEmniyet atamaları ile ilgili açıklamaAK Parti düğmeye bastı! Bilişim suçlarında kritik adım: Savcı emriyle banka hesaplarına el konulabilecek - GündemSavcı emriyle banka hesaplarına el konulabilecek!İstanbul barajlarında tehlike çanları! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı - Gündemİstanbul barajlarında tehlike çanları!
Sonraki Haber Yükleniyor...