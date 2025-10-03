RTÜK’ten sert adım: 5 kanala cezayı kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugünkü toplantısında, bazı televizyon kanallarının yayın ihlallerini gündeme aldı ve TELE1, Sözcü, Halk TV, Meltem TV ile SUN TV’ye en üst sınırdan idari para cezası verdi.

5 TELEVİZYON KANALINA CEZA

TELE1’e, “Türkiye’nin Yönü” programında yer alan “RTE’nin Netanyahu’dan Farkı Ne?” alt yazısı ile Merdan Yanardağ’ın Alevilere yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek, iki ayrı yüzde 3 oranında idari para cezası verildi. Yanardağ her iki durumla ilgili özür dileyip düzeltme yayınlamış olsa da, RTÜK bu ifadeleri ‘eleştiri sınırının aşıldığı’ gerekçesiyle cezalandırdı.

SZC TV (Sözcü TV), “Sözün Aslı” programında CHP milletvekillerinin polis müdahalesine yönelik açıklamaları nedeniyle ceza aldı. RTÜK, bu ifadelerin "mahkeme kararlarının siyasi baskıyla verildiği" izlenimi oluşturduğu görüşüne vararak, kanala yüzde 3 oranında para cezası uyguladı.

Halk TV’ye yönelik ceza, “Açıkça” programında Murat Kubilay’ın MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye dair sözlerinin, RTÜK tarafından eleştiri sınırlarını aştığı değerlendirmesiyle verildi. Kanal, bu nedenle yüzde 3 oranında para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, SUN RTV daha önce getirilen yayın yasağını ihlal ettiği, MELTEM TV ise teyit edilmemiş bilgileri ekranlara taşıdığı gerekçesiyle para cezalarına tabi tutuldu.