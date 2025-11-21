Kaydet

Düzce kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesi Çınardüzü mevkiinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Olay nedeniyle dört köy ve iki mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapanırken, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yamaçtan kayaların düştüğü o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntülerde toprak ve taşların akmaya başladığı sırada bölgeden geçen bir otomobilin saniyeler farkıyla faciadan kurtulduğu görüldü.

ERKUT ÇALİKOGLU

