Netflix, Disney+, MUBI, HBO Max... RTÜK sapkınlığı öven platformlara cezayı kesti

Netflix, Disney+, MUBI, HBO Max... RTÜK sapkınlığı öven platformlara cezayı kesti

Netflix, Disney+, MUBI, HBO Max... RTÜK sapkınlığı öven platformlara cezayı kesti
Gündem Haberleri

RTÜK; Netflix, Disney+, HBO Max ve MUBI gibi 5 dijital platforma ceza kesti. Platformdaki bazı yapımlar için sapkınlığı övdükleri ve kanlı sahneler yayınladıkları sebebiyle üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı verildi.

RTÜK, 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve milli-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Kurul, bu kapsamda yayın ihlali yapan 5 dijital platformda yer alan bazı yapımlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

SAPKINLIĞI OLUMLUYORLAR!

RTÜK'ün son toplantısında Disney+ platformunda yayınlanan ‘All of Us Strangers' adlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanması kararlaştırıldı.

KANLI İNFAZ VE CİNSELLİK SAHNELERİ YAYINLADILAR

Üst Kurulda Prime Video'da yayınlanan ‘Those About To Die' dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. İlgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

NETFLİX'te yayınlanan ‘Kobalt Mavisi' adlı filmdeki eş cinselliği özendiren sahneler de cezasız kalmadı. Üst Kurul toplantısında söz konusu içeriklerin toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili platforma yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

GENEL AHLAK İLKELERİNİ İHLAL ETTİLER

HBO Max platformunda yayınlanan ve eş cinselliği gündelik yaşamın doğal parçası olarak sunan ‘Looking: The Movie' adlı film de cezasız kalmadı. Eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı film nedeniyle ilgili platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

MUBI platformunda yer alan Benedetta adlı filmin ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı tespit edildi. Yalnızca genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara yönelik açık bir saygısızlık teşkil eden içerikle ilgili söz konusu platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

