Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu? RTÜK'ten açıklama gecikmedi!

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu, Kızılcık Şerbeti RTÜK cezası mı alacak, yeni bölüm olacak mı soruları gündemin merkezine bomba gibi düştü. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran diziyle ilgili gelen yoğun şikayetlerin ardından RTÜK gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ RTÜK CEZASI MI ALDI?

Henüz Kızılcık Şerbeti dizisine yönelik doğrudan verilmiş bir ceza açıklanmadı. RTÜK, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından gerekli yaptırımları uygulayacağını bildirdi. Daha önce birçok yapım hakkında farklı cezalar ve yayın durdurma kararları alınmıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinin de benzer bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ YAYIN YASAĞI MI ALACAK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında RTÜK’ten yeni bir açıklama geldi. Gelen yoğun şikayetler üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yapımla ilgili inceleme başlattı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyundan gelen tepkilerin dikkate alındığını ve dizinin titizlikle değerlendirildiğini belirtti. Şahin “Gerekli işlemler en kısa sürede yapılacak” ifadelerini kullandı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

Diziyle ilgili RTÜK süreci devam ederken, izleyiciler yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Şahin’in açıklamalarında, aile yapısına zarar verecek içeriklere izin verilmeyeceği özellikle vurgulandı.



2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesine dikkat çeken RTÜK, toplumun değerlerini korumak için kararlılıkla hareket edeceğini duyurdu. Bu nedenle dizinin geleceği hakkında nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.