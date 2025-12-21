Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık” ifadelerini kullandı.

İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti: Bu sebeple özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize katkı sağlayacağız. Türkiye’nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve iş gücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz.

