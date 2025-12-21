Türkiye Gazetesi
Sgortalı sayısını koruyan işletmeye 3 bin 500 lira
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık” ifadelerini kullandı.
11 saat önce
Işıkhan, imalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvenceler olduğunu belirterek, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmeleri destekleyeceğini ifade etti.
- Işıkhan, imalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğunu kaydetti.
- Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerin destekleneceğini belirtti.
- Işıkhan, sigortalı sayısını koruyan işletmelere katkı sağlanacağını söyledi.
- Işıkhan, Türkiye’nin üretim gücünün korunması, istihdamın desteklenmesi ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi hedeflediğini vurguladı.
İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti: Bu sebeple özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize katkı sağlayacağız. Türkiye’nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve iş gücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz.
