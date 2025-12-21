Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellilere yönelik koruyucu, eğitici ve rehabilite edici faaliyetlere yönelik ayrılan kaynakların artırıldığını söyledi.

Esma Altın / ANKARA - TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Uraloğlu, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Programı kapsamında kaynakların yaklaşık yüzde 30 oranında artırıldığını ve 250 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında da engelli girişimciler için desteğin üst limitine 150 bin lira ilave edildiğini kaydetti.

TAŞIMALI EĞİTİME 11 MİLYAR TL

Engelli vatandaşların eğitim desteği için 56 milyar lira kaynak aktarıldığını belirten Uraloğlu “Okul çağındaki engelli çocuklara açılan okullar için 48 milyar lira ve ücretsiz taşıma adına da yaklaşık 11 milyar liralık bir destek sağladık” dedi. Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 2024-2025 yılları arasında 140 bin engelli öğrenci taşımalı eğitim uygulamasından yararlanıyor. Türkiye genelinde yaygınlaştırılan uygulama ile 15 bin 582 yerleşim yerinde ve 10 bin 972 okulda taşımalı eğitim imkânı sunuldu. Bu kapsamda toplam 565 bine yakın öğrenci ücretsiz olarak okullarına ulaştı.

