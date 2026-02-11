Anadolu Ajansı • Çerkezköy
Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
