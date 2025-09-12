Kızılcık Şerbeti Asil kimdir, yeni oyuncular kimler? Yeni sezonda yeni isimler izleyici ile buluşuyor!

Kızılcık Şerbeti Asil kimdir, Kızılcık Şerbeti yeni oyuncular kimler heyecanla araştırılmaya başlandı. Yeni sezon ile bu akşam ekran karşısına çıkacak olan Kızılcık Şerbeti sezon finali ile damgasını vurmuştu. Şimdi ise yeni yüzler ve senaryodaki merak uyandırıcı yenilikler ile yeni bölüm ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ ASİL KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan Asil karakterini başarılı oyuncu Erkan Avcı canlandırıyor. Asil, Asude’nin ağabeyinin üvey oğlu ve Firaz’ın kuzeni olarak hikayeye dahil olacak.

Paraya, güce ve itibara önem veren bir karakter olan Asil, Ünal Holding’e gelişiyle aile içinde dengeleri değiştirecek. Yeni sezonda yaşanacak olayların merkezinde yer alacak Asil dizideki önemli karakterlerden biri olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Yeni sezonla birlikte Kızılcık Şerbeti kadrosuna dört yeni isim katılıyor. Erkan Avcı, Asil karakteriyle izleyici karşısına çıkarken, Açelya Akkoyun Nilgün rolüyle Kıvılcım’ın hamilelik döneminde yanında olacak doktor olarak hikayeye dahil oluyor.

Serkan Rutkay Ayıköz, Asil’in en yakın yardımcısı Abidin’i canlandıracak. Köşkün yeni yardımcısı Birsen karakterini ise Sibel Şişman üstleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Servet Pandur, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Neslihan Yeldan ve Aliye Uzunatağan gibi başarılı oyuncular yer almaya devam edecek. Yeni katılan isimlerle birlikte kadro daha da güçlenen dizi 4. sezonunda izleyicilere bol sürprizli bir sezon sunacak.