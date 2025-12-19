Kaydet

Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında balık avına çıkan balıkçı Özgür Duran, seyir halindeyken denizin ortasında eşine az rastlanır bir manzarayla karşılaştı. Teknenin etrafını bir anda saran kalabalık yunus sürüsü, adeta motorun hızıyla inatlaşırcasına tekneyle yarışa tutuştu. Suyun yüzeyinde ahenkle dans eden ve zaman zaman teknenin burnuna kadar sokularak görsel şölen sunan sevimli misafirlerin o neşeli anları, "Bu kadar yakınlaşmaları ve uzun süre kalmaları çok nadir" diyen balıkçının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası