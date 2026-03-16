Baharı bekleyen Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle çatılarda 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta son yılların en sert kışı yaşanıyor. Kar yağışı ve soğukların etkili olduğu Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde evlerin çatıları ve su oluklarından metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşurken, köylüler zor anlar yaşıyor.

ÇATILARDA 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Hava sıcaklığının eksi 15 ile eksi 20 derece arasında seyretmesiyle birlikte evlerin çatılarında buz kütleleri oluştu. Bazı buz sarkıtlarının 3 metreye yaklaştığı görüldü.

"BAHAR GELMEDEN HER YER DONDU"

Bahar beklentisinin yerini yeniden şiddetli soğuklara bıraktığını ifade eden Erol Demirkaya, "Kars'ta baharı beklerken her taraf dondu. Havalar eksi 20 dereceyi buldu. Akşam saatlerinde soğuk daha da artıyor. Allah yardımcımız olsun." dedi.

"BAHAR BİRAZ GEÇ GELECEK"

Köy sakinlerinden Murat Aydın, çatıdan kopardığı buz kütlesiyle birlikte yaşanan soğuğu anlattı. Buzun uzunluğunun neredeyse kendi boyuna ulaştığını belirten Aydın, yaşanan kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini söyledi. Aydın, "Baharı beklerken havaların eksi 15-20 dereceye düşmesi baharın biraz geç geleceğini gösteriyor. Kars'ta bu sene hayat şartları baya zorlaştı. Evin yüksekliği yaklaşık 3 metre. Boyum 1 metre 69 santim, kopardığımız buzun uzunluğu ise yaklaşık 1 metre 60 santim." diye konuştu.

"SOĞUKLAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Kars'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülmeye devam ediyor. Kars'ta bahara rağmen etkisini sürdüren sert kış şartları, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

