Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmalar için yeni bir karar aldı. Buna göre bu firmaların yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmalar için yeni bir kararı duyurdu. Buna göre, bu markaların yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

Bakanlık açıklamasında Türkiye'nin "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün artırdığı belirtildi.

YENİ VE STRATEJİK BİR ADIM

Yapılan yazılı açıklamada Bakanlığın, ihracatçıların küresel pazarlardaki elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payını yükseltmek amacıyla yeni ve stratejik bir adım attığına işaret edildi.

“DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINA ALINDI”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu vizyon doğrultusunda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamı genişletilmiş, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır. Yeni düzenleme ile Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştirilen firmalarımızın, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markaya yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alınmıştır.

Bu destekle Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçıların küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyon ortaya konulacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı yurt dışında marka alan firmalar için duyurdu! Kira giderleri devlet destekleri kapsamına alındı

“REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK”

Açıklamada şöyle denildi:

Satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ile markanın küresel bilinirliğine yönelik gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları desteklenerek, markalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü ve görünürlüğü artırılacaktır. Bu düzenleme, ihracatçılarımızın yalnızca üretici değil, uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu desteklemektedir. Bakanlık olarak firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştırırken, yürütülen destek mekanizmalarının bütüncül ve esnek yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında, Türk malı ürünlerin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.

