21 Aralık en uzun gece mi, kaç saat sürüyor? sorusu gündeme geldi. 21 Aralık tarihi, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı gün olarak öne çıkıyor.

Gün ışınlarının Güney Yarımküre'de Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşmesiyle beraber, Kuzey Yarımküre'de astronomik kış mevsimi kış gündönümüyle resmen başladı.

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ?

21 Aralık en uzun gecedir. Kuzey Yarım Küre için kış mevsiminin başlangıcı olan kış gündönümü, her yıl 21 Aralık tarihinde gerçekleşmektedir.

21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'nde dik açıya düşürken, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Kuzey Yarım Küre'de güneş ışığından en az yararlanılan gündür.

21 Aralık'ta gece süresi, bulunulan enleme göre değişiklik gösterir. Türkiye genelinde bu tarihte geceler ortalama 15 saat sürerken günün yaklaşık 9 saati gündüz olarak yaşanır.

Sinop, yaklaşık 15 saat 6 dakika ile en uzun geceyi yaşayan ildir. Hatay ise yaklaşık 14 saat ile en kısa geceyi geçirecektir.

