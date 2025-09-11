Show TV’ye el konuldu, dizilerin akıbeti merak konusu oldu! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Veliaht yayınlanacak mı?

Küçükçekmece Savcılığı’nın kararı ile Can Holding’e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialar ile operasyon düzenlendi. İstanbul Jandarma Ekipleri erken saatlerde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can’ın sahibi olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine giderek el koydu, 10 şüpheliye ise gözaltı kararı verildi. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti.

Öte yandan holdinge bağlı şirketlere, "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi ağır suçlamalar nedeniyle el konulduğu bildirildi.

SHOW TV’DEKİ DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Yaşanan gelişmelerin ardından Show TV'nin popüler dizileri, hukuki süreç nedeniyle belirsizliğe sürüklendi. Özellikle yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Kızılcık Şerbeti’ ve ‘Bahar’ gibi sevilen yapımların yanı sıra, ekranlara yeni adım atacak ‘Veliaht’ ve ‘Bereketli Topraklar’ dizilerinin durumu merak konusu oldu.

Sosyal medyada kullanıcılar “Show TV’deki diziler yayınlanacak mı?”, “Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak?” , “Bahar yeni sezon ne zaman?” gibi sorunların cevaplarını arıyor.

BAZI YORUMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bu süreçte dizilerin geleceğinin en çok konuşulan konu haline gelmesi ise bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar, “Millet neyin peşinde?”, “Bunu mu merak ediyorsunuz… Allah akıl versin” gibi eleştirilerde bulundu.

YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Show TV’nin yayın akışında şu ana kadar bir değişiklik olmadığı görüldü. Kanalın izleyeceği yol ve dizilerin yayına devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadığından, dizilerin devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir bilgi mevcut değil.