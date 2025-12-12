Bursa'da şehir içi yolcu otobüsünde 'yer verme' nedeniyle başlayan tartışmada bir şahıs, elindeki satırla otobüsü bastı. Saldırgan, polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sefer yapan şehir içi otobüste iki yolcu arasında başlayan 'yer verme' tartışması kısa sürede büyüdü. Taraflardan 21 yaşındaki Emirhan K. elindeki satırla otobüsü basarak tartıştığı 22 yaşındaki Şükrü C.'ye saldırdı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gözaltına alınırken dehşet saçtı! Saldırgan şüpheli polisin parmağını ısırdı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anında yolcular büyük panik yaşarken, şans eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

ADRESİNDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Emirhan K.’yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası